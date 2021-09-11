12 сентября 2021 – переход с шестых в седьмые лунные сутки, когда нужно внимательно следить за своими словами и финансами, не лениться работать мозгами.

После часа дня наступает седьмой лунный день – время материализации слов, когда нужно внимательно следить за всем, что срывается с языка. Сплетни и досужие разговоры придется отложить, а за свои обещания – отвечать собственной кармой.

В этот день полезно строить планы и проговаривать вслух свои заветные пожелания для Вселенной. Можно смело делиться своей радостью с близкими людьми, а вот перед непроверенными товарищами хвастаться не стоит.

Гороскоп на 12 сентября: Овен

День благоприятен для общения с противоположным полом и реализации рабочих проектов. При этом стоит избегать споров и финансовых авантюр.

Финансовый гороскоп советует сходить за покупками (особенно это касается одежды и обуви), а вот гороскоп здоровья – отказаться от сладкого.

Гороскоп на 12 сентября: Телец

Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: сколько продлится, чем опасен для каждогоПри наличии боевого настроя Телец способен переделать сегодня кучу дел. Он снесет с пути все преграды.

При этом гороскоп здоровья советует сегодня отказаться от алкоголя и свести к минимуму пользование любой химией (даже косметикой).

Гороскоп на 12 сентября: Близнецы

Возможны финансовые неурядицы. Зато решение домашних дел пройдет на ура: можно смело заниматься консервацией на зиму, ремонтом или просто уборкой.

Стоит больше общаться со старыми друзьями, но отказаться от тяжелой пищи.

Гороскоп на 12 сентября: Рак

День выдастся насыщенным, но разобраться с делами получится легко. Это прекрасное время для кардинальных перемен и зачатия ребенка (или хотя бы его планирования).

Гороскоп на сегодня предубеждает, что Рак должен избегать грубости и агрессивности. Зато его дружелюбие и приветливость принесут ему отличные дивиденды.

Гороскоп на 12 сентября: Лев

Сегодня Льву придется самому режиссировать свои идеи: четко прописывать планы, распределять роли и следить, чтобы окружающие играли по сценарию. Где-то придется надавить, о чем-то – уговаривать. Но без личного руководства Льва дело, что он задумал, с мертвой точки не сдвинется.

Лениться нельзя. Любовный гороскоп тоже советует Льву быть осторожнее.

Гороскоп на 12 сентября: Дева

Дева сегодня может смело обращаться за помощью, особенно к родственникам. Вечером представителям знака пойдет на пользу общение с друзьями и родными.

Сексуальность будет на высоте, так что вероятны романтические приключения.

Гороскоп на 12 сентября: Весы

День будет суетливый, организовать себя и действовать по плану будет сложно. Но результаты порадуют.

На любовном фронте всё будет на высоте: это время как никогда благоприятно для флирта, романтических знакомств и зачатия детей.

Гороскоп на 12 сентября: Скорпион

На первый план выйдут финансовые вопросы. Не стоит отходить от ранее намеченного плана, а также брать на себя чужую ответственность – это грозит денежными потерями.

День подходит для ухода за волосами и проявлений романтики.

Гороскоп на 12 сентября: Стрелец

День подходит для того, чтобы заручиться поддержкой других людей, в том числе и высокопоставленных особ.

В то же время Стрельца сегодня может потянуть на авантюры и необдуманный риск – попросите кого-то благоразумного и рассудительного присмотреть за вами, чтобы вовремя одернуть. Это касается и любовных дел в том числе.

Гороскоп на 12 сентября: Козерог

Не лучший день для проявления инициативы. Зато вторые роли сегодня будут сыграны просто отлично и сорвут овации. В этой роли высоки шансы отлично зарекомендовать себя перед начальством или выгодным знакомым.

Отлично пройдет общение с родней (особенно – со своей второй половинкой), порадуют домашние животные (у кого они есть).

Гороскоп на 12 сентября: Водолей

Сегодня возможны неожиданные повороты судьбы и всевозможные сюрпризы. Но в конечном итоге смена планов пойдет Водолею на пользу.

За покупками отправляться не стоит. А вот в делах любовных всё должно сложиться просто отлично – нужно только быть немного смелее.

Гороскоп на 12 сентября: Рыбы

Сегодня не стоит оставаться дома: если оторвать себя от дивана и не лениться, то высока вероятность полезных встреч и нужных знакомств. Отличный шанс может упасть под ноги, как спелый каштан.

Прекрасное время, чтобы провести ревизию в чувствах и избавиться от отношений, которые тяготят.

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Автор: Диана Беловодская