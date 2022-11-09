Людмила Хомутовская рассказала, что оккупанты еще не раз будут бить по украинской столице.

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская предвидела удары по украинской столице. В разговоре со Славой Деминым для "ЛюксФМ" она дала прогноз на ближайшие полторы недели для Киева:

"Будут ли в Киеве "прилеты" до конца следующей недели? Будут. Будет ли какая-то разруха? Я думаю, будет. Здесь даже обещают какие-то жертвы. Поэтому сказать, что у нас спокойной по Киеву, не могу. Что будет со светом по Киеву? Его более-менее удержат в таком ключе, как сейчас есть".

Слава Демин уточнил, идет ли речь о массовых жертвах. Хомутовская отметила, что они будут не массовыми, но все же люди погибнут.

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что в ближайший понедельник 14 ноября будет массированный ракетный обстрел Украины. Она уточнила, что россияне продолжат бить по энергетическим объектам, чтобы оставить нашу страну без тепла и света на зиму.

Также УНИАН писал, что знака Зодиака поймают удачу за хвост после лунного затмения 8 ноября.

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