На данный момент около 30% энергетических предприятий Украины пострадали из-за обстрелов.

Таролог Людмила Хомутовская дала интервью Славе Демину и рассказала о прогнозе на зиму. Так, эксперт считает, что зима для украинцев будет очень сложной, но наша страна несомненно выстоит.

"Украина выстоит энергетически. Мы справимся. Хотя это не о том, что нам не будет сложно. Нам будет очень сложно, но как-то это еще больше сплотит страну. Еще больше ресурсов мы будем получать, но мы справимся", - сказала Хомутовская.

Она добавила, что по приказу Путина продолжат обстреливать мирные города Украины, поэтому энергетическая инфраструктура будет под огнем и даже будут новые разрушения.

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"В планах у РФ есть уничтожение такого же количества энергетических объектов Украины, сколько уже было уничтожено ранее. Хорошая новость в том, что активизировались наши защитные системы. Они не должны дать этого сделать. Тем не менее РФ планирует", - добавила таролог.

Людмила также подчеркнула, что конец эпохи Путина очень близок. С великой вероятностью его ждет неестественная смерть.

"У нас никуда не делась история о том, что Путина могут убрать каким-то не совсем законным путем. Да, мы говорим об убийстве, может быть такое развитие событий", - резюмировала таролог.

Напомним, таролог ответила, сколько дронов-камикадзе есть на вооружении у России.

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