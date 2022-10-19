Таролог Людмила Хомутовская дала интервью Славе Демину и рассказала о прогнозе на зиму. Так, эксперт считает, что зима для украинцев будет очень сложной, но наша страна несомненно выстоит.
"Украина выстоит энергетически. Мы справимся. Хотя это не о том, что нам не будет сложно. Нам будет очень сложно, но как-то это еще больше сплотит страну. Еще больше ресурсов мы будем получать, но мы справимся", - сказала Хомутовская.
Она добавила, что по приказу Путина продолжат обстреливать мирные города Украины, поэтому энергетическая инфраструктура будет под огнем и даже будут новые разрушения.
"В планах у РФ есть уничтожение такого же количества энергетических объектов Украины, сколько уже было уничтожено ранее. Хорошая новость в том, что активизировались наши защитные системы. Они не должны дать этого сделать. Тем не менее РФ планирует", - добавила таролог.
Людмила также подчеркнула, что конец эпохи Путина очень близок. С великой вероятностью его ждет неестественная смерть.
"У нас никуда не делась история о том, что Путина могут убрать каким-то не совсем законным путем. Да, мы говорим об убийстве, может быть такое развитие событий", - резюмировала таролог.
Напомним, таролог ответила, сколько дронов-камикадзе есть на вооружении у России.