Этими дронами регулярно бомбят мирные украинские города, поэтому жителей страны очень волнует этот вопрос.

Известный астролог Людмила Хомутовская дала новый прогноз по войне в Украине. Она уточнила, насколько сильной является угроза от дронов-камикадзе, которые относительно недавно появились на вооружении у России.

Так, в интервью программе Славы Демина Хомутовская заметила, что о точном количестве сказать затрудняется. Однако эксперт-эзотерик подчеркнула, что обстрелы будут продолжаться.

"Я вам не скажу точное количество, потому что в таро нет такого алгоритма. Но я могу сказать много или мало. Карты говорят, что достаточно. Потому что где-то пополнились еще запасы", - сказала Людмила.

Она также добавила, что Россию еще будут снабжать этими дронами, поскольку подписан договор на огромную сумму денег. Однако это ход войны не изменит и победа будет за Украиной.

"Иран еще России предоставит оружие. Там есть определенный договор. Они получили огромные деньги", - резюмировала Людмила Хомутовская в своем новом раскладе.

Напомним, названы самые талантливые люди по знаку Зодиака.

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