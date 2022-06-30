Денис Маклашевский убежден, что конец лета этого года станет переломным.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский дал интервью Славе Демину. Эксперт ответил на вопрос, сколько еще будут продолжаться прилеты по городам.

"Я думаю, что до осени они еще возможны. В конце августа могут быть последние прилеты. Для меня есть два варианта развития событий. Тот вариант, к которому я больше склоняюсь - это развал Российской Федерации, дерибан ее на части. Украина тем самым забирает свою часть, которая ей принадлежит исконно. Это Ростовская губерния, курские направления и белгородская часть. Это все в свое время принадлежало Украине", - сказал Маклашевский.

Он утверждает, что у России еще есть вооружение, которым они убивают украинцев. В том числе и то, что они украли у Украины.

"Там (в России, - ред) очень большие запасы тех ракет, которые они изъяли в Украине. В 2014-ом году, когда были разворованы и взорваны уже пустыми склады с оружием, все было продано туда рашистам пророссийскими хозяивами заводов. Я вижу это как сумку с семечками, их постоянно достают и сбрасывают, достают и сбрасывают", - резюмировал рунолог.

Напомним, финалист "Битвы экстрасенсов" рассказал, почему война не закончилась 30 апреля.

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