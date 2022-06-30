Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский дал интервью Славе Демину. Эксперт ответил на вопрос, сколько еще будут продолжаться прилеты по городам.
"Я думаю, что до осени они еще возможны. В конце августа могут быть последние прилеты. Для меня есть два варианта развития событий. Тот вариант, к которому я больше склоняюсь - это развал Российской Федерации, дерибан ее на части. Украина тем самым забирает свою часть, которая ей принадлежит исконно. Это Ростовская губерния, курские направления и белгородская часть. Это все в свое время принадлежало Украине", - сказал Маклашевский.
Он утверждает, что у России еще есть вооружение, которым они убивают украинцев. В том числе и то, что они украли у Украины.
"Там (в России, - ред) очень большие запасы тех ракет, которые они изъяли в Украине. В 2014-ом году, когда были разворованы и взорваны уже пустыми склады с оружием, все было продано туда рашистам пророссийскими хозяивами заводов. Я вижу это как сумку с семечками, их постоянно достают и сбрасывают, достают и сбрасывают", - резюмировал рунолог.
Напомним, финалист "Битвы экстрасенсов" рассказал, почему война не закончилась 30 апреля.
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