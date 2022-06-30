Эксперт убедил, что он прогнозировал на эту дату завершение масштабных боевых действий в центральной Украине.

Рунолог Денис Маклашевский, который дошел до финала одного из сезонов шоу "Битва экстрасенсов", дал интервью Славе Демину для YouTube-шоу "Слава+". Мужчина рассказал, почему не оправдался его прогноз о том, что полномасштабная война закончится 30 апреля.

"30 апреля действительно закончились основные массовые боевые действия на линии Ирпень-Буча-Гостомель. Осталась линия фронта, о которой я сказал, будет тянуться еще около двух лет. В течение двух лет мы отобьем территорию, которая принадлежала Украине еще раньше", - убедил эксперт.

Также Маклашевский объяснил, чем рунолог отличается от таролога.

"Таролог - человек, который работает с картами таро, на этих картах есть иллюстрации. Данные иллюстрации предоставляют интуитивное распознание. Руны же - это знаки, которые умеют "разговаривать". Их нужно понимать, слышать и осознавать", - сказал Денис в интервью. Мужчина отметил, что в среднем за прием у рунолога можно отдать около 2000 тысяч гривен.

Напомним, астролог рассказала, когда в России поменяется власть.

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