В этом перечне оказался Киев.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев назвал города нашей страны, куда уже можно возвращаться.

"Уже можно возвращаться, например, в Киев, во Львов, если вы там живете. Можно возвращаться в центральную Украину - это 100%. Восток Украины сейчас находится не в таком хорошем состоянии, к сожалению. Но уже можно возвращаться", - сказал Гордеев в программе "Утро с Украиной".

Он добавил, что переселенцам уже можно возвращаться домой, так как нужно поднимать экономику страны.

"Есть четкий знак, что нужно возвращаться домой и начинать жить", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Макс Гордеев рассказал, что в июне будет прорыв на востоке Украины.

"Мы находимся на энергии победы. У нас были тяжелые времена в мае, а июнь станет для нас движущим месяцем, мы начнем двигаться вперед", - сказал Гордеев в программе "Утро с Украиной".

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