Макс Гордеев рассказал, что Украину ждет большая удача.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад Таро и выяснил, когда на востоке Украины будет прорыв.

По словам эксперта, первой ему выпала карта "Солнце". Она говорит о том, что в Украине не все так плохо, как многим может казаться. Эта карта - олицетворение Бога Ярило, который и движет нашей страной.

"Мы находимся на энергии победы. У нас были тяжелые времена в мае, а июнь станет для нас движущим месяцем, мы начнем двигаться вперед", - сказал Гордеев в программе "Утро с Украиной".

Вторая карта ему выпала "Правосудие". Она свидетельствует о том, что будет большой суд. По словам Гордеева, в июне может измениться ситуация на оккупированных территориях в позитивную для Украины сторону.

Третья карта - "Колесо фортуны". Экстрасенс добавил, что это очень хорошая карта. Она говорит о том, что на востоке нашей страны и в целом в Украине ситуация стабилизируется и станет лучше.

"Эта карта говорит о большой удаче, которая ждет нашу Украину. По-другому быть не может", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала дату масштабных изменений в войне с Россией.

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