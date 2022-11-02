Макс Гордеев рассказал, что ситуация в украинской столице есть и будет очень напряженной.

Известный экстрасенс Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации в Киеве на ближайшее время. В интервью Славе Демину он сказал, что оккупанты продолжат бить по столице.

"Будет ситуация реально очень тяжелая. Много людей будут в плохом энергетическом состоянии. Многие будут ругаться. Будет очень сильный напряг. Далее будут пытаться разрушить силу и дух нашей страны и конкретно Киева. Киев - это сердце страны. Но в целом положительные карты падают. Десятка кубков говорит, что несмотря на то, что нервы будут сдавать, ситуация будет более-менее стабильной", - объяснил Макс Гордеев.

Также экстрасенс рассказал, что информация о якобы переселении киевлян в другие более безопасные и более стабильные с точки зрения энергетики регионы не подтвердилась его картами. Как уточнил таролог, ему выпали только светлые и положительные карты солнца, победы и удачи, поэтому переживать по этому поводу не стоит.

Отдельно Слава Демин уточнил за 7 ноября, ведь говорят, что в этот день будет еще один массированный обстрел столицы и всей Украины.

"Ситуация будет спокойной по всем регионам Украины. Будут военные действия, некоторые "прилеты". Но глобально ситуация не изменится. Перемены будут, но не стоит на этой дате зацикливаться", - добавил Макс Гордеев.

Напомним, что ранее Гордеев предвидел массированные атаки на Украину в ответ на Крымский мост. Его предсказание сбылось.

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