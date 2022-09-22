Эксперт в сфере астрологии Яна Эзотеричка на своем YouTube-канале сообщила о важных ближайших событиях на линии фронта.

Известный астролог Яна Эзотеричка предупреждает, что в ближайшее время многие регионы страны могут оказаться под прицельным огнем оккупантов. У себя в YouTube-блоге она призывает не игнорировать воздушные тревоги.

Как уточнила Эзотеричка, Донбасс по-прежнему остается одним из самых напряженных направлений.

"Обострение будет в Краматорске и Славянске. Там будут пытаться провести отопительный сезон, но будут большие проблемы. Боевые действия там будут продолжаться", - прокомментировала Яна.

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Отметим, ранее Эзотеричка назвала дату, когда в Украине закончится "горячая" фаза войны.

"Горячая фаза войны может закончиться 28 октября. Может быть не все дату в дату, но у нас будет Ретроградный Марс 28 октября, и Бог войны замедляется. Это не означает, что будет полное завершение войны, но будет замедление горячей фазы", - сказала Яна Эзотеричка.

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев ответил, будут ли оккупанты снова "накрывать" всю Украину ракетами. Он убежден, что в регионах, которые не рядом с линией фронта, будет относительно безопасно.

Также УНИАН писал, что известный таролог предвидела судьбу Мариуполя.

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