Эксперт рекомендует пока оставаться в более безопасных городах.

Известный украинский астролог Влад Росс назвал города, которые вскоре будет бомбить Россия. По его словам, там сейчас очень опасно находиться.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

Влад Росс отметил, что больше всего могут пострадать Славянск и Краматорск, но и другие города находятся под угрозой ракетных ударов.

"На данный момент самые опасные города - это Славянск и Краматорск. Также очень сложная ситуация может быть вблизи Запорожья. Ну и Харьков. Сейчас многие харьковчане так и норовят вернуться домой, но этого делать категорически нельзя. Я рекомендую всем жителям этого города выехать в более безопасное место", - сказал астролог.

Также неблагоприятная ситуация в Киеве: "Єто тоже не самый безопасный сейчас город. Будут бомбардировки Киева, особенно в центре принятия решений. Еще могут быть химические атаки".

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.

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