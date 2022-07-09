Известный украинский астролог Влад Росс назвал города, которые вскоре будет бомбить Россия. По его словам, там сейчас очень опасно находиться.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.
Влад Росс отметил, что больше всего могут пострадать Славянск и Краматорск, но и другие города находятся под угрозой ракетных ударов.
"На данный момент самые опасные города - это Славянск и Краматорск. Также очень сложная ситуация может быть вблизи Запорожья. Ну и Харьков. Сейчас многие харьковчане так и норовят вернуться домой, но этого делать категорически нельзя. Я рекомендую всем жителям этого города выехать в более безопасное место", - сказал астролог.
Также неблагоприятная ситуация в Киеве: "Єто тоже не самый безопасный сейчас город. Будут бомбардировки Киева, особенно в центре принятия решений. Еще могут быть химические атаки".
Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.
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