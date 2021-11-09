Представителям воздушного знака нельзя размениваться по мелочам.

Астрологи считают, что ноябрь для Водолеев начнется весьма успешно. Вам нельзя расслабляться - целеустремленность и вера в собственные силы помогут добиться желаемых результатов. Осторожными следует быть, если спрашиваете советов у других людей - думайте, прежде всего, своей головой.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

В первой декаде месяца лучше всего заняться самообразованием. Период благоприятен для повышения квалификации или специализированных курсов. Это поможет осуществить заранее составленные планы.

С 4 по 19 ноября важно следить за собой и не принимать импульсивных решений. Вполне вероятно, что повседневная жизнь покажется вам скучной, поэтому вам захочется поучаствовать в какой-нибудь авантюре. Прежде, чем заключать какие-либо сделки, тщательно всё обдумывайте и будьте сдержанны с партнерами.

Конец месяца, начиная с 22 числа, будет особенно благоприятным. Влияние Юпитера улучшит материальное состояние и подарит внутренний баланс.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Одинокие Водолеи не испытают недостатка во внимании противоположного пола. С 1 по 10 ноября будет миллион возможностей, чтобы познакомиться с интересными людьми, но вряд ли кто-то из них окажется подходящим человеком для серьезных отношений.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака встретят свою любовь до конца 2021 года - астрологиПредставители воздушного знака должны быть осторожнее с алкоголем. Велик риск поссориться с половинкой из-за своих пристрастий. Астрологи считают, что в этом месяце нежелательно вступать в брак - он не будет долгим. Если у вас присутствуют такие планы - перенесите их на декабрь.

Семейные Водолеи также окажутся в непростом положении. Вполне вероятно, что кто-то из близких потребует помощи, а вам придется жертвовать не только временем, но и финансами. Такая самоотдача сблизит вас с родственниками.

Звезды предупреждают, что внезапно у Водолеев может проснуться тяга к противоположному полу и желание начать роман. Лучше зарубить эту идею на корню, чтобы не испортить отношения.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

В первую декаду ноября астрологи советуют обращать внимание на свои нижние конечности и поясницу. Не стоит долго сидеть или ходить, иначе возможны дискомфортные ощущения в области ступней. Если вдруг вам покажется, что без врача не обойтись - сходите к специалисту или на массаж.

С 9 по 20 число увеличиваются шансы заболеть простудой. Желательно избегать мест большого скопления людей и чаще бывать на свежем воздухе. Принимайте витамины, пейте много жидкости и тепло одевайтесь. При возникновении симптомов ОРВИ оставайтесь дома и не посещайте общественные места.

Конец месяца ознаменуется влиянием Стрельца, особенно начиная с 22 ноября. Это в лучшую сторону повлияет на ваше душевное состояние и настроение. В это время можно заниматься спортом или путешествовать.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева