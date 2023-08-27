Какие перспективы ждут в начале осени, расскажет гороскоп на месяц для Тельца.

Первый месяц осени подарит Тельцам много возможностей и перспектив. Вместе с тем вам удастся выдохнуть, и вы получите облегчение после долгой напряженки. Что еще обещает гороскоп на сентябрь 2023, читайте ниже.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Уже в самом начале месяца многим Тельцам станет легче дышать. Наконец-то разрешатся все вопросы, и вы с чувством выполненного долга сможете перевести дух.

Вместе с тем появятся прекрасные возможности реализовать планы, которые у вас появились летом. Следует посмотреть на них под немного иным углом, советуют звезды - это позволит вам скорее добиться своей цели. Начиная с 20 сентября удастся существенно улучшить свое материальное положение - будьте более активны и настойчивы, советует гороскоп на месяц.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

Во второй половине месяца семейным Тельцам придется решать некоторые семейные вопросы, связанные с детьми и старшими родственниками.

Холостых Тельцов в сентябре 2023 может ожидать служебный роман. Инициатором, скорее всего, выступите не вы. Звезды советуют дать шанс этим отношениям - возможно, одним свиданием дело не ограничится. Вторая половина месяца - отличное время для заключения брака.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Здоровье Тельцов будет довольно хорошим в течение всего сентября. В группе риска могут быть метеозависимые люди - во второй половине месяца возможны ухудшения состояния из-за магнитных бурь и перепадов атмосферного давления.

Не заедайте сентябрьские стрессы сладостями - они могут остаться на фигуре. Лучше дайте организму физическую нагрузку, она будет полезна и для фигуры, и для настроения, советует гороскоп для Тельца.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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