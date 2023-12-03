Придется немного поплыть против течения, говорит гороскоп на месяц.

Много работы и суеты может быть у Рыб в этом месяце. Оно и неудивительно - ведь это перманентное предновогоднее состояние вещей. Впрочем, определенную часть задач можно решить достаточно просто - например, не брать на себя обязательств, которые вам не под силу. Чего еще ждать в преддверии нового года - подскажет гороскоп.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Представители знака Рыб в этом месяце будут не слишком довольны результатами своей работы. Первый совет: старайтесь ставить перед собой достижимые цели и сохранять спокойствие. В то же время некоторые рабочие поездки могут быть полезными и принести хорошие результаты.

Те, кто имеет собственный бизнес, столкнутся с некоторыми препятствиями и будут вынуждены много работать. Финансы будут в порядке, но расходы, скорее всего, будут чрезвычайно высокими.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

Отношения с партнером у вас будут хорошие на протяжении всего декабря. Этот месяц - удачное время для пополнения в семье, так что, если вы когда-то думали об этом, то есть повод задуматься еще раз.

Возможны некоторые разногласия с другими членами семьи в начале декабря, но уже во второй его половине удастся все уладить и достичь полной гармонии.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Последний месяц года может доставить немного хлопот вашему здоровью. Вероятно, что вы можете подхватить кашель, простуду или другие вирусные инфекции. Поэтому стоит быть осторожными и заботиться о себе, а при малейших проявлениях болезни сразу принимать меры, чтобы не слечь накануне новогодних праздников.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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