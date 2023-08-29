Начало осени будет насыщенным, говорит гороскоп для Рака на месяц.

Первый месяц осени 2023 для Раков будет как приятным, так и беспокойным. Не всему суждено будет осуществиться, а проблемы могут появиться там, где их не ждали. В чем следует проявить осторожность - расскажет гороскоп на сентябрь 2023.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

В первом месяце осени в карьерном плане у Раков не намечается взлетов, впрочем, как и падений. Все будет идти своим чередом. Правда, есть вероятность, что что-то помешает вашим планам, и из-за этого вы не сможете добиться поставленной цели.

На работе Ракам следует быть готовым к тому, что начальство будет жестким и не очень лояльным. Ракам-бизнесменам следует быть осторожней с конкурентами - есть риск проиграть им, а прибыль окажется меньше ожидаемой, предупреждает гороскоп на месяц.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

В начале осени семейные Раки могут рассчитывать на большую поддержку от своего партнера, который станет в этот период вашим лучшим товарищем. Но вот с другими членами семьи могут быть некоторые недоразумения.

Одинокие Раки, которые не собираются ничего менять в своей жизни, будут вполне довольны текущим положением вещей, но влюбленные могут испытывать неуверенность и растерянность.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

В начале месяца у Раков могут появиться некоторые проблемы с зубами, и хотя в течение месяца самочувствие улучшится, возможно, есть смысл посетить врача. Есть также вероятность, что в этот период могут возникнуть проблемы со здоровьем у пожилых членов вашей семьи, что доставит вам сильное беспокойство.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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