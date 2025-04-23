Гороскоп на май от Влада Росса: Тельцам - крупные траты, Ракам - волна ревности

Узнайте, что в этом месяце ждет именно вас.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, что в мае ждет все знаки Зодиака. Каждый прогноз уникален и раскрывает ключевые моменты месяца.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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В мае вы почувствуете финансовую устойчивость — возможны поступления из неожиданных источников. В личной жизни может назреть серьёзный разговор, который многое прояснит. Энергия будет на высоте, но следите за перегрузками. Успехи ждут вас в сфере саморазвития, а вот с коллегами возможны мелкие недопонимания — решайте их сразу.

Телец

Финансово месяц может быть переменчивым: крупные траты или инвестиции потребуют внимания. В любви — гармония, особенно у тех, кто в паре. Здоровье стабильное, но не стоит игнорировать сигналы организма. Удача сопутствует тем, кто готов брать ответственность, а промедление станет вашей главной ошибкой.

Близнецы

Май сулит прирост доходов, особенно если вы связаны с интеллектуальной или творческой сферой. В отношениях возможны новые знакомства или переоценка старых связей. Будьте внимательны к нервной системе — отдых станет залогом баланса. Вас ждёт профессиональное признание, но будьте осторожны с поспешными решениями.

Рак

Финансовые обязательства выйдут на первый план — время навести порядок в бюджете. В личной жизни возможна волна ревности или недопонимания, особенно в начале месяца. Здоровье потребует заботы о пищеварении. Успехов стоит ждать в семейных вопросах, а вот риски в рабочих переговорах могут привести к упущенным возможностям.

Лев

Май будет щедрым на финансовые возможности — вероятны бонусы, подарки или успешные сделки. В любви — яркие эмоции и страсть, особенно у свободных Львов. Следите за сердечно-сосудистой системой. Прорыв возможен в творчестве, а вот чрезмерная самоуверенность в делах может стать причиной ошибки.

Дева

Деньги будут приходить стабильно, особенно если вы умеете планировать. В отношениях — шанс на обновление, будь то старые чувства или новая симпатия. В здоровье обратите внимание на спину и суставы. Ваши идеи могут получить поддержку, но избегайте критики в адрес близких — это может испортить отношения.

Весы

В финансовом плане май будет ровным, но крупные вложения лучше отложить. В личной жизни — время укрепления доверия, особенно в браке. Возможны незначительные простуды — укрепляйте иммунитет. Успех ждёт в переговорах и обучении, но опасайтесь распыления энергии на слишком много дел.

Скорпион

Финансовые перспективы открываются в сфере дополнительных доходов. В любви — страсть и глубокие эмоции, но возможны конфликты на фоне недосказанности. Здоровье потребует отдыха и восстановления сил. Признание придёт через преодоление трудностей, но внутренние сомнения могут тормозить рост.

Стрелец

В мае деньги могут прийти через деловые контакты или партнёрства. В любви возможна внезапная встреча или неожиданное развитие старых чувств. Обратите внимание на сон и режим дня. Успехи — в смелых проектах, особенно тех, которые вы давно откладывали. Неудачи могут прийти из-за поспешных слов.

Козерог

Месяц принесёт финансовую стабильность, если вы сосредоточитесь на главном. В личной жизни возможна поддержка от родных или восстановление связи с близким человеком. Здоровье крепкое, но следите за эмоциональным истощением. Ваши усилия в работе наконец-то будут замечены. Осторожность потребуется в юридических или бюрократических вопросах.

Водолей

Финансы в мае будут зависеть от вашей гибкости — возможны как взлёты, так и просадки. В отношениях — неожиданные повороты: от признаний до расставаний. Важно уделить внимание нервной системе и отдыху. Успех сопутствует нестандартным идеям, но риск неудачи велик, если вы будете пренебрегать деталями.

Рыбы

Месяц порадует дополнительными доходами — особенно из творческих или духовных проектов. В любви — шанс на искренние чувства, как у новых, так и у стабильных союзов. Возможны колебания настроения — займитесь внутренней гармонией. Ваша интуиция приведёт к успеху, но эмоциональные качели могут сбить с пути.

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