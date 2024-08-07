День может быть неоднозначным.

Эзотерики составили гороскоп на 8 августа по картам Таро. Узнайте, какие события они сулят именно вам и какой совет дают карты.

Овен

Высшие силы подсветят вам путь. Это значит, что вы получите знак от Вселенной, в каком направлении вам двигаться дальше и к каким целям идти. Обращайте на них внимание.

Видео дня

Телец

Не стоит слишком близко принимать к сердцу события, которые будут происходить в этот день. Лучше проживите четверг в удовольствие и займитесь делами, которые вас успокаивают.

Близнецы

Вам стоит быть более терпеливыми к близким людям. Никто не обязан делать так, как хотите вы. Иногда нужно искать компромиссы. В ваших же интересах это сделать.

Рак

У вас есть огромный потенциал, который вы не всегда знаете, как раскрыть. Астрологи говорят, что вам стоит обратиться за помощью к более опытным людям, чтобы они дали вам хороший совет.

Лев

Львам рекомендуется двигаться только вперед. Не останавливайтесь на полпути, потому что начнете заниматься самобичеванием. Лучше медленными, но уверенными шагами идти к своей мечте.

Дева

Вы можете реализовать свои планы, но для этого вам стоит проявить настойчивость. Могут появляться люди, которые будут вставлять вам палки в колеса, но вам не стоит обращать на них внимание.

Весы

Попробуйте взять себя в руки: сначала это может показаться трудным, так как паника уже завладела вами. Однако, постепенно усиливая контроль над каждой негативной эмоцией, вы сможете обрести стабильность.

Скорпион

Ваш оптимизм может начать угасать под давлением трудностей. В этот момент вам стоит взять себя в руки и понять, что вы - сами кузнец своего счастья. Кроме вас вам никто не поможет.

Стрелец

Стрельцы могли запутаться в своих желаниях и целях. Постарайтесь разобраться в них, чтобы найти верный путь. Затем приступайте к делу, не сидите, сложа руки.

Козерог

Важно не торопиться, а успокоиться и глубже разобраться в сути вашей деятельности. Сильное стремление к успеху может исказить первоначальную цель. Поэтому вы рискуете упустить что-то важное.

Водолей

Вы можете вступить в перепалку с не очень хорошими людьми. У вас на руках должны быть все аргументы, а также козыри. Это нужно для того, чтобы ваш оппонент не смог отвертеться.

Рыбы

Судьба может предоставить вам эмоциональную поддержку, которая придаст сил, либо открыть новые неожиданные возможности. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

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