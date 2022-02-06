В восьмой лунный день, пока Луна растет в знаке Телец, важно позаботиться о своем материальном благополучии. Этот день закладывает основы на месяц вперед.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года советует быть активнее: именно сегодня делам задается направление, которому те будут следовать весь месяц. Поэтому выбираем наиболее прибыльный проект – и сосредотачиваемся на нем.

В восьмой лунный день, когда Луна растет в знаке Телец, лучше всего заниматься финансовой сферой: благоприятны и покупки (вплоть до недвижимости), и капиталовложения, и просто планирование бюджета. Удачно пройдут любые поездки.

В этот день недели легче всего избавляться от неприятных воспоминаний – так что смело боритесь с депрессией и тоской.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Овен

Вас переполняет жажда деятельности. Это пойдет на пользу рабочим проектам – а вот коллеги постараются обходить вас стороной.

Здоровье зависит от качества вашего сна: постарайтесь выспаться – или, по возможности, подремать днем.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Телец

Не навязывайте помощи или советы окружающим: вы считаете, что делаете, как лучше – но благодарности не ждите. Даже наоборот: вероятны обиды и ссоры. Просто займитесь своими делами, а заботу приберегите для любимого человека: он нуждается в вашем внимании.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Близнецы

На работе вас ждет насыщенный, загруженный проектами день – но усилия по разбору завалов с лихвой оценит начальство, так что не ленитесь. И держите уши наготове: вы можете услышать важную информацию, которая скоро пригодится.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Рак

Сегодня ваши ораторские качества оставляют желать лучшего. Так что лучше больше молчать – особенно при общении с начальством: вы рискуете ляпнуть что-то, что станет причиной недовольства руководства.

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Гороскоп на 7 февраля 2022: Лев

Вы можете стать обладателем чужой тайны: воспользуйтесь знаниями с умом. Только помните: иногда благородно "забыв" о чем-то, вы добьетесь от оппонента больше благодарности и уступок – чем если пойдете на шантаж.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Дева

Неторопливость и упорство – вот что щедро окупится в финансовом плане. В работе придерживайтесь линии поведения, которую выбрали и распланировали заранее, но действуйте не торопясь – и стабильная прибыль у вас в кармане.

Полезно заняться косметическими процедурами.

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Гороскоп на 7 февраля 2022: Весы

Полезно пробовать что-то новое и работать на перспективу. День не сулит мгновенных результатов и быстрых денег – но именно сегодня вы сделаете то, что обеспечит ваше финансовое благополучие в дальнейшем.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Скорпион

Сегодня вы успешны в переговорах, решении организационных вопросов, хорошо пройдут поездки. Это то, что щедро вознаградиться начальством. Вот только вести себя следует вежливо, без излишнего напора и манерности: иначе рискуете столкнуться с раздражением окружающих.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Стрелец

Высока опасность конфликтов и даже разрыва отношений: взвесьте "за" и "против", прежде чем рубить с плеча.

В работе с документами проявите внимательность на грани паранойи: прежде чем что-то подписывать, позаботьтесь о своей репутации.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Козерог

Денежных поступлений не предвидится, хотя нужда в них растет. Поэтому важно правильно распланировать свои ресурсы и постараться составить бизнес-план на ближайшие дни. Не поленитесь и займитесь этой "бухгалтерской рутиной": сейчас для этого лучшее время.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Водолей

Нельзя лениться: растрачивать потенциал дня – просто преступная небрежность. Доведите до конца все дела, составьте планы на ближайшие дни – и награда от начальства не заставит себя ждать.

При такой напряженности дня главное – не терять спокойствие и позитивный настрой. Это залог не только успеха в делах, но и сохранения здоровья на нужном уровне.

Гороскоп на 7 февраля 2022: Рыбы

За что бы вы ни взялись сегодня – это необходимо довести до конца. Поэтому отвлекаться от трудового процесса нельзя: отложите просмотр соцсетей и дружескую болтовню в мессенджерах на потом.

Плохое время для начала диеты.

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