Что приготовили звезды вам на этот день - узнаете в материале УНИАН.

7 августа будет для некоторых знаков Зодиака напряженным днем. Что ждет именно вас - читайте на сайте УНИАН.

Овен

У вас есть отличная возможность отдохнуть, набраться сил и пообщаться со своими родными, которых давно не видели.

Телец

7 августа принесет вам новости, которые повлияют на карьеру. Это могут быть измененные планы, информация о повышении по службе и т.п.

Близнецы

Этот день может быть стрессовым. Но даже несмотря на все негативные новости, помните о важности своего здоровья и заботе о нервной системе.

Рак

Постарайтесь сегодня не давать никому никаких обещаний. Если вы нарушите это правило, то обещания не получится выполнить и вы подведете человека.

Лев

В этот день вас посетит идея, как можно увеличить семейный доход. Не прячьте ее в долгий ящик, так как она может быть быстро реализуема и эффективна.

Дева

Утром вы проснетесь с огромным желанием что-то делать, однако уже ко второй половине дня энергии станет существенно меньше. Слушайте свой организм и дайте ему отдохнуть.

Весы

Сегодняшний день - благоприятный для поездок и всевозможных путешествий. Попробуйте выбраться куда-то, даже если времени для этого не так много.

Скорпион

Скорпионам стоит подготовиться к непредвиденным расходам.

Стрелец

Стрельцы, будьте аккуратны на дорогах и в роли пешехода, и в роли водителя. День будет очень напряженным энергетически.

Козерог

В этот день и на предстоящей неделе не игнорируйте свое здоровье и все звоночки, посылаемые организмом.

Водолей

В этот день лучше избежать употребления алкоголя.

Рыбы

Звезды советуют поработать над своим рационом и пересмотреть продукты питания. Если этого не сделать, потом могут быть проблемы со здоровьем.

Напомним, астрологи перечислили 3 знака Зодиака, которые не умеют любить.

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