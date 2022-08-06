От них не добиться искренних и светлых чувств.

Эти люди могут быть прекрасными верными партнерами, однако они очень черствы и скупы на чувства.

Близнецы

Эти люди страдают от одиночества, поэтому им критически важно иметь партнера. К партнеру они расположены хорошо: окружают заботой и вниманием, дарят подарки, возят на отдых, ищут точки соприкосновения. Но самое высшее для них - это эмоции, а не чувства любви. К сожалению, они часто думают о себе, а не о второй половинке.

Козерог

Они часто "устают" от отношений. От них практически невозможно добиться романтики ил знаков внимание. Уроженцы этого знака Зодиака бывают скучными, а также довольно аморфными, поэтому в отношениях с ними вам придется разжигать огонь страсти самостоятельно.

Водолей

Ужасные карьеристы, для которых первое и самое важное - реализовать себя. Они не замечают никого, кроме тех, кто может быть для них выгодным. В отношениях они часто скучные и абсолютно безынициативными.

Напомним, названы три знака Зодиака, которых ждет большая удача на этой неделе.

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