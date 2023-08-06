Овнам нужно составить четкий план.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 августа. Весам могут разбить сердце, что-то сильно их огорчит. А Львов закружит ураган любви, они будут счастливы. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам нужно составить четкий план. Оцените свои способности и попытайтесь найти возможность раскрыть себя в чем-то новом. Проверьте свои силы и покажите себя на другой работе.

Телец

Тельцам стоит отказаться от лжи. Не пытайтесь кого-то обмануть, ведь правда все равно всплывет на поверхность. Обман приведет лишь к скандалам и неприятностям.

Видео дня

Близнецы

Близнецам придется выслушивать чьи-то жалобы. Возможно, вы станете для кого-то "жилеткой". Не отказывайте человеку, которому нужно высказаться, вскоре он отблагодарит за поддержку.

Рак

7 августа Раки будут чем-то сильно заняты. На вас "навалится" много дел, которые не стоит откладывать на потом. Засучите рукава, к вечеру вы со всем справитесь и сможете отдохнуть.

Лев

Львов ждет неземная любовь. Вы будете наслаждаться обществом своей второй половинки. Если же у вас ее еще нет, то в понедельник вы можете познакомиться с человеком, который подарит вам счастье.

Дева

Девам можно расслабиться и задуматься о жизни в удовольствие. Не берите на себя чужие проблемы, каждый должен справляться с ними самостоятельно. Беспокоиться стоит лишь о том, что касается непосредственно вас.

Весы

В этот день Весам могут разбить сердце. Удар будет болезненным, вы можете сильно огорчиться. Не пытайтесь себя обманывать, если человек вас разочаровал, он не достоин того, чтобы быть рядом с вами.

Скорпион

В понедельник Скорпионов ждут приключения, к которым они могут быть не готовы. Постарайтесь не впадать в истерику, возьмите себя в руки. Все не так плохо, как вы думаете.

Стрелец

Стрельцам можно немного "шикануть". Купите себе что-то дорогое и ценное, порадуйте себя исполнением мечты. Порой эмоции и хорошее настроение куда дороже денег.

Козерог

Козероги узнают, что судьба приготовила для них очень интересный сюрприз. В один момент все перевернется с ног на голову, но это именно то, чего вы так давно хотели. Потому не стоит жаловаться, пробуйте балансировать на волне перемен.

Водолей

7 августа Водолеев могут повысить на работе. Однако это приведет к тому, что вам начнут завидовать. Постарайтесь не провоцировать коллег, иначе они попытаются очернить вашу репутацию.

Рыбы

В понедельник Рыбы могут поставить точку в неприятной истории, которая тянулась за ними очень долго. Сжигайте мосты и не бойтесь рубить с плеча. Все ваши решения будут правильными.

Вас также могут заинтересовать новости: