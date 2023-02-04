Узнайте, что ждет вас в воскресенье.

В воскресенье Тельцы могут быть обмануты, Львы будут заниматься творческой работой, а Рыбы будут находить компромисс. Узнайте, что обещает вам гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 5 февраля.

Овен

День будет активным и насыщенным. Представители данного знака могут узнать какие-то важные приятные новости, которые изменят их жизнь к лучшему.

Телец

Звезды не советуют доверять никому, кроме себя. В этот день их будут пытаться обмануть, а также могут давать непрошенные советы.

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Близнецы

Выходной будет напряженным. По пятам будут ходить негативные эмоции и мысли, тянущие в прошлое. Звезды советуют переключиться на что-то другое, чтобы найти баланс.

Рак

Раков ожидает денежный день. Им могут выплатить зарплату раньше срока, подарить какую-то кругленькую сумму, или они найдут "заначку" в старой куртке.

Лев

Вся творческая работа будет плодотворной, и будет приносить представителям данного знака Зодиака радость. Но главное - не забывать о семье, и вовремя навещать своих близких.

Дева

Звезды советуют не прекращать мечтать, даже если что-то идет не по плану и серьезно их демотивирует.

Весы

Взаимопонимание и гармония - самые главные пункты в отношениях. Если Весы заметили, что в их семье чего-то не хватает, нужно сделать все, чтобы это восполнить.

Скорпион

Звезды подарят Скорпионам 5 февраля финансовый взлет. Главное - не потерять разум и распоряжаться деньгами рассудительно.

Стрелец

Представителям данного знака Зодиака следует сосредоточиться на чем-то одном, чтобы достичь желаемых результатов. Но не стоит себя перегружать и забывать об отдыхе.

Козерог

В этот день с ними могут произойти события, которые поднимут самооценку. Например, начальник публично похвалит их за хорошую работу.

Водолей

В этот день будьте осторожны при выполнении каких-то несвойственных для себя задач. Есть риск допустить серьезную ошибку, за которую придется нести ответственность.

Рыбы

Звезды советуют быть последовательными в общении со второй половинкой. 5 февраля придется беседовать и разрабатывать компромиссы.

Напомним, составлен гороскоп на февраль 2023 от Ирины Звягиной.

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