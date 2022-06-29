30 июня для многих знаков Зодиака принесет новые силы для того, чтобы реализовать давно задуманные планы. Что вас ждет в этот день - читайте в материале УНИАН.
Овен
В этот день Овнам не стоит принимать какие-то важные решения касательно работы. Например, не стоит увольняться или начинать искать новую работу.
Телец
В этот день Тельцам лучше не спорить с близкими или коллегами, иначе ссора может закончиться плачевно.
Близнецы
Близнецы, вы чувствуете, что вам очень нужен отдых. Наберитесь терпения и сделайте последний рывок.
Рак
В этот день среди вашего окружения обязательно появится человек, который о вас заботится и переживает. Обязательно прислушайтесь к нему.
Лев
Для Львов 30 июня - день перезагрузки, релакса, рефлексии. Несмотря на то, что до выходных еще далеко, они смогут сгрузить с себя ком накопившихся проблем.
Дева
Если вы давно не решались что-то сделать, то сегодняшний день придаст вам уверенности.
Весы
30 июня для Весов станет отличным временем, чтобы встретиться с друзьями, поболтать и рассказать о наболевшем. Станет легче.
Скорпион
Попробуйте направить все свои эмоции в мирное русло. Скандалы с близкими вам не к чему.
Стрелец
В этот день у Стрельцов будет много работы. Вы давно живете в ритме того, что ничего не успеваете.
Но постарайтесь находить минутку, чтобы отдохнуть. Это крайне необходимо.
Козерог
Проявите терпение в решении сложных вопросов.
Водолей
Пришло время заняться искусством. Творческие упражнения помогут отвлечься и внесут ясность в вашу жизнь.
Рыбы
Вас ожидают серьезные финансовые трудности. Возможно, в этот день вы узнаете о непредвиденных предстоящих тратах.
Напомним, стало известно, кто из знаков Зодиака самый невезучий.
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