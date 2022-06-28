Гороскоп на 29 июня / Фото - depositphotos.com

Некоторым знакам Зодиака астрологи советуют остановиться, расслабиться и отдохнуть. Других предупреждают об опасных последствиях принятия импульсивных решений. Смотрите, что вашему знаку Зодиака предрекли звезды на 29 июня.

Овен

Это хороший день для того, чтобы привести свой организм в порядок. Начать лучше с питания. 

Телец

Постарайтесь контролировать свои эмоции. Могут быть попытки со стороны окружающих вывести вас из себя, однако это только провокации, сохраняйте самообладание. 

Близнецы

Если вас преследует какое-то чувство тревоги, то постарайтесь себя успокоить, реальной угрозы вашей жизни нет.

Рак

Постарайтесь избавиться от синдрома отличника и позвольте себе немного расслабиться. Это сейчас крайне важно для вас. 

Лев 

Адекватно воспринимайте критику со стороны ваших близких. Она поможет улучшить вашу работу. 

Дева

В этот день у Дев может быть крайне плохое настроение. Работа поможет решить все трудности и отвлечься. 

Весы

С осторожностью совершайте покупки, и не отдавайте деньги посторонним людям. В этот день у вас есть все шансы стать жертвой мошенников. Следует принять меры, чтобы этого не случилось. 

Скорпион

В этот день вас могут посещать мысли о том, что вы не на своем месте, недостаточно хорошо выполняете свою работу и что вообще все плохо. Позвольте своей слабости выйти наружу, но совсем ненадолго. 

Стрелец

Избыток энергии может способствовать тому, что у вас появятся новые идеи в работе и планы кардинально изменить свою жизни. Астрологи советуют не принимать поспешных решений. 

Козерог 

У вас давно есть потребность в отдыхе. Позвольте себе немного расслабиться и выдохнуть, иначе потом будут не очень хорошие последствия в виде выгорания. 

Водолей 

29 июня у Водолеев могут быть ссоры с близкими. Постарайтесь контролировать свое поведение и не оскорблять родных людей. 

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить предложения по работе. Не спешите сразу на них соглашаться и узнайте подробнее. Ведь могут обещать золотые горы, а в итоге обманут. 

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которым улыбнется удача в июле 2022.

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