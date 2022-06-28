В список попали Тельцы, Весы и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых будет везти больше всего в июле 2022 года.

В список попали Тельцы, Весы и Козероги.

Телец

Представителям этого знака особенно будет везти в любовных делах. Одиноким Тельцам звезды советуют отбросить все оковы и действовать: заводить новые знакомства, открыть свои чувства и завязать отношения. А тем, кто уже в паре – больше времени проводить с любимыми.

Весы

У Весов в июле получится выполнить множество задач. Они будут полны энергии и решимости покорять все новые и новые высоты, и вселенная этому будет только способствовать. Немаловажной во всем этом процессе будет поддержка окружающих, потому Весам рекомендуют все же хоть иногда уделять внимание близким.

Козероги

Козероги тоже поймают удачу за хвост, особенно на карьерном "фронте". Кое-кто получит долгожданное повышение, кто-то наконец устроится на любимую работу. В общем, все будет удаваться, ведь звезды сулят колоссальный прилив сил и энергии, которых хватило бы на несколько месяцев.

Ранее астрологи назвали три самых спокойных знака Зодиака.

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