Узнайте, что ждет завтра именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 29 июля 2022 года для всех знаков Зодиака. Кому в этот день сказочно повезет - читайте далее.

Овен

В этот день вам стоит быть очень осторожными с посторонними людьми. Не исключена кража ваших вещей.

Телец

Тельцы весь день будут испытывать недомогание. Из-за плохого самочувствия ваши планы могут пойти коту под хвост.

Близнецы

Завтра не самый благоприятный день для экспериментов. Лучше займитесь тем, в чем хорошо разбираетесь.

Рак

А вот для Раков день будет удачным, если они посвятят его себе. Сходите в салон красоты или в спа-центр.

Лев

Завтра вы сможете наладить отношения с людьми, с которыми когда-то поссорились. Сделайте работу над ошибками и больше не допускайте их.

Дева

Вам нужно прислушиваться к своей интуиции. Она вас не подведет в этот день.

Весы

Ваш день пройдет очень лениво. Лучше не беритесь за сложные проекты, иначе можете допустить ошибку.

Скорпион

Вам нужно следить за своим языком, чтобы не сказать чего-то лишнего. В противном случае конфликтов не избежать.

Стрелец

День будет благоприятным для физических нагрузок. Также могут обостриться старые травмы.

Козерог

Если вам понадобиться помощь, не стесняйтесь ее просить. Хоть вам может казаться, что это проявление слабости, но это не так.

Водолей

Вам нельзя допускать нагрузку на организм. Будьте более избирательны в еде.

Рыбы

Хороший день для вступления в брак, для восстановления утраченных отношений или для предложения руки и сердца.

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