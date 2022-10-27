Составлен гороскоп на пятницу, который поможет подготовиться к важным событиям дня.

Узнайте, что звезды приготовили на 28 октября именно для вашего знака Зодиака.

Овен

Овнам звезды советуют следить за тем, что они говорят, и не провоцировать скандалы. А соблазн поссориться с кем-то будет довольно велик из-за напряженного дня и влияния коридора затмений.

Телец

Тельцам стоит поехать на природу и отдохнуть. Это поможет им восстановить силы.

Видео дня

Близнецы

Близнецам поступит какое-то интересное предложение.

Рак

Ракам не стоит в этот день лгать, иначе неправда очень быстро вскроется и вам будет стыдно.

Лев

Львам стоит пустить все свои силы на то, чем они занимаются.

Дева

Девам звезды на 28 октября сулят спешку, опоздание, негативные комментарии об их работе со стороны начальства.

Весы

Весы посвятят день домашним делам: кулинария, уборка, готовка и так далее.

Скорпион

Скорпионы проведут 28 октября в радостном настроении и получат какие-то положительные новости.

Стрелец

Стрельцам важно уделить внимание своим близким людям, иначе они могут обидеться.

Козерог

Уроженцам этого знака Зодиака необходимо позаботиться о своем здоровье и отдохнуть.

Водолей

Водолеям звезды в пятницу сулят поступление денег или новость о том, что у них скоро будет увеличение доходов.

Рыбы

Рыбам стоит ждать далекой поездки или новости о том, что им придется куда-то поехать.

Напомним, названы фразы, которые помогут привлечь мужчину.

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