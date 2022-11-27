Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 28 ноября 2022 года для всех знаков Зодиака. Понедельник - день тяжелый, но некоторым знакам Зодиака он принесет счастье и радость.

Овен

Овны, хватит тратить свое время впустую. Определитесь со своими целями и планами и начинайте действовать. Иначе вы рискуете провалить все на свете.

Телец

Тельцам рекомендуется избавиться от всех источников негатива. Так вы сможете перезагрузиться и начать мыслить более позитивно, если никто не будет капать вам на мозги.

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Близнецы

Представителям этого знака Зодиака стоит опасаться недоброжелателей, которые пойдут на все, чтобы им насолить. Лучше этот день провести дома, чтобы не нагнетать ситуацию.

Рак

Пришло время избавиться от старых установок, которые не позволяют вам развиваться. Только так вы сможете встать на путь истинный и начать заниматься полезными делами.

Лев

Чтобы не утратить свою удачу, вам рекомендуется сохранять внутренний баланс. Не тратьте свою энергию на недостойных людей. Также вам стоит быть чуточку спокойнее.

Дева

Вы живете в ускоренном темпе, а завтра вам стоит нажать на тормоз. Вы пропускаете то прекрасное, что окружает вас и могло бы стать частью именно вашей жизни.

Весы

Помните, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Только осознав это, вы сможете справиться с трудностями и сохранить свое лицо. Иначе вы можете рассориться с близкими людьми.

Скорпион

Скорпионам важно помнить, что вы сами кузнец своего счастья. Только вы определяете, как хотите жить, что должно вас окружать и как вывести себя на новый уровень.

Стрелец

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, не стоит завтра полагаться на других. В спорных ситуациях прислушивайтесь к своей интуиции и помните, что в этот день судьба будет благосклонна к вам.

Козерог

Вас ждут приятные события и романтические встречи. Вы окунетесь в мир любви, заботы и нежности. Ждите сюрприз от своей второй половинки.

Водолей

Удача будет неуловимой в этот день. Она то будет на вашей улице, то будет сбегать. Поэтому вам рекомендуется действовать с холодным расчетом, а не по велению сердца.

Рыбы

Вы можете испытать разочарование по отношению к какому-то человеку. Если хотите оборвать с ним все связи - делайте это без сожаления.

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