Астрологи составили гороскоп на последний день зимы - 28 февраля. Как говорят эксперты, Львы могут страдать из-за эмоциональных качель, а Весы проведут этот день в кругу семьи и самых близких.
Овен
Не стоит начинать проекты, подписывать важные документы или принимать решения, влияющие на долгосрочное будущее. Лучше посвятить день завершению и подведению итогов.
Телец
Не стоит делать импульсивных покупок. Даже если кажется, что это последняя выгодная акция и лучше уже не придумаешь, не стоит вестись на эту уловку.
Близнецы
Время лучше провести за любимым делом, и это не должна быть работа. Например, можно заняться рукоделием или разобрать бардак в кладовке. Работа руками поможет структурировать мысли.
Рак
Не стоит собирать сплетни и слухи - это может выставить Раков в негативном свете перед друзьями, коллегами и другим близким окружением. Лучше посвятить свободное время чему-то действительно полезному.
Лев
Велик риск эмоциональных качель. В таком случае стоит внимательно следить за тем, что хотите сказать, чтобы не обидеть окружающих.
Дева
Осторожно, с самого утра может возникнуть скандал на ровном месте. Конфликт может быть с сожителем, с коллегой по работе, с соседкой у подъезда. Но стоит стараться держать себя в руках.
Весы
Весам звезды обещают семейный день. Они могут провести его рядом со своими родственниками или собраться на посиделки в кругу друзей. Атмосфера будет приятно и расслабленной.
Скорпион
Скорпионы в этот день будут ощущать одиночество и тоску. Им будет хотеться поговорить с кем-то по душам, но звезды не рекомендуют слепо доверять первому попавшемуся.
Стрелец
Звезды советуют не лезть в чужие дела, не распускать слухи, и не давать советы, если этого не просили. Иначе в итоге Стрельцов могут сделать виноватыми во всех смертных грехах!
Козерог
Нужно аккуратно реагировать на все заманчивые предложения, иначе можно в итоге больше потерять, чем заработать.
Водолей
В личной жизни будет ощущаться какое-то напряжение. Звезды советуют провести со своими вторыми половинками серьезный и откровенный разговор.
Рыбы
28 февраля готовит неожиданности и неприятности, поэтому нужно морально настроиться на трудности и потребность быстро адаптироваться к смене обстоятельств.
Напомним, ведьма-некромант назвала самую горячую точку на фронте.