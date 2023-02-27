Узнайте, что подарит вам последний день зимы.

Астрологи составили гороскоп на последний день зимы - 28 февраля. Как говорят эксперты, Львы могут страдать из-за эмоциональных качель, а Весы проведут этот день в кругу семьи и самых близких.

Овен

Не стоит начинать проекты, подписывать важные документы или принимать решения, влияющие на долгосрочное будущее. Лучше посвятить день завершению и подведению итогов.

Телец

Не стоит делать импульсивных покупок. Даже если кажется, что это последняя выгодная акция и лучше уже не придумаешь, не стоит вестись на эту уловку.

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Близнецы

Время лучше провести за любимым делом, и это не должна быть работа. Например, можно заняться рукоделием или разобрать бардак в кладовке. Работа руками поможет структурировать мысли.

Рак

Не стоит собирать сплетни и слухи - это может выставить Раков в негативном свете перед друзьями, коллегами и другим близким окружением. Лучше посвятить свободное время чему-то действительно полезному.

Лев

Велик риск эмоциональных качель. В таком случае стоит внимательно следить за тем, что хотите сказать, чтобы не обидеть окружающих.

Дева

Осторожно, с самого утра может возникнуть скандал на ровном месте. Конфликт может быть с сожителем, с коллегой по работе, с соседкой у подъезда. Но стоит стараться держать себя в руках.

Весы

Весам звезды обещают семейный день. Они могут провести его рядом со своими родственниками или собраться на посиделки в кругу друзей. Атмосфера будет приятно и расслабленной.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут ощущать одиночество и тоску. Им будет хотеться поговорить с кем-то по душам, но звезды не рекомендуют слепо доверять первому попавшемуся.

Стрелец

Звезды советуют не лезть в чужие дела, не распускать слухи, и не давать советы, если этого не просили. Иначе в итоге Стрельцов могут сделать виноватыми во всех смертных грехах!

Козерог

Нужно аккуратно реагировать на все заманчивые предложения, иначе можно в итоге больше потерять, чем заработать.

Водолей

В личной жизни будет ощущаться какое-то напряжение. Звезды советуют провести со своими вторыми половинками серьезный и откровенный разговор.

Рыбы

28 февраля готовит неожиданности и неприятности, поэтому нужно морально настроиться на трудности и потребность быстро адаптироваться к смене обстоятельств.

Напомним, ведьма-некромант назвала самую горячую точку на фронте.

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