Мария Тихая утверждает, что в ближайший месяц самая сложная ситуация будет в Донецкой и Луганской областях.

Украинская ведьма-некромант Мария Тихая сделала таро-прогноз на март. Она рассказала, что в течение первого месяца весны наиболее тяжелой ситуация будет складываться в восточном регионе - под ударом оккупантов будут Донецкая и Луганская область.

"Там обострения будут в марте в Донецкой и Луганской области. На Донетчине мы более-менее врага сейчас держим, а на Луганщине мы пока проигрываем. До конца марта будет обострение, но оно будет решающим. Потом с апреля там будет немного полегче", - сказала Тихая.

Несмотря на все трудности на линии фронта, Тихая уверила, что все украинские территории в итоге будут возвращены под контроль ВСУ, однако для этого должно пройти немало времени:

Видео дня

"В итоге все будет деоккупировано, все будет хорошо. Время там нужно. Нас они (оккупанты, - ред) пока где-то на Луганщине подпирают. В марте возможны "котлы" для наших ребят из ВСУ".

Напомним, ранее ведьма-некромант ответила, как и когда умрет Путин. Мария Тихая спрогнозировала, что диктатора травит кто-то из его близкого окружения. Умирать кремлевский лидер будет долго и в муках.

Вас также могут заинтересовать новости: