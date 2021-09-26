Многим знакам Зодиака стоит проявить инициативу.

Астрологи составили гороскоп на 27 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Ваш день будет очень плодотворным, так как энергия будет бить через край.

Телец

Завтра ваши дела в разных сферах наконец наладятся.

Близнецы

Вы сами кузнец своего счастья. Поэтому не стоит полагаться только на судьбу.

Рак

Ваша творческая натура выйдет наружу, и вы сможете удивить окружающих своим креативным мышлением.

Лев

Вам будет сложно спуститься с небес на землю, так как мечтательность будет зашкаливать.

Дева

Вы можете завести новые знакомства, которые в будущем будут вам очень полезны.

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Весы

Постарайтесь заниматься только теми делами, которые вам интересны, иначе ошибок не избежать.

Скорпион

Вам придется отстаивать свою точку зрения.

Стрелец

Включите творчество, чтобы все дела вам с легкостью удались.

Козерог

Вы рискуете с головой утонуть в рутине.

Водолей

Ваш день будет очень удачным.

Рыбы

Будьте предельно осторожными, чтобы не обзавестись новыми проблемами.

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Автор: Диана Могилевич