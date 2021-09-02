Сон может быть игрой подсознания или предсказанием о будущих событиях

Сновидения, которые вы получите в сентябре, могут нести в себе важную информацию. Не обязательно для этого они должны быть вещими - достаточно правильно растолковывать увиденные образы. Совсем недавно мы рассказывали, к чему снится паук, а сегодня предоставим ежедневный календарь снов на сентябрь.

Рекомендуем прочитать лунный календарь снов на август, чтобы проверить, не пропустили ли вы знаки судьбы.

Лунный календарь снов: 1 сентября 2021 - 10 сентября 2021

1 сентября 2021 (среда, 24 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Рак

Время восхода: 23:16; Время заката: 17:06; Процент видимости: 31%

Сны в этот день показывают, насколько мы сильны энергетически. Если приснилось что-то хорошее, значит с организмом все в порядке. Если же во сне увидели жуткие события, скорее всего, у вас наблюдается застой творческой или сексуальной энергии.

2 сентября 2021 (четверг, 25 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Рак

Время восхода - ; Время заката: 17:56; Процент видимости: 22%

Сегодня многим людям могут сниться кошмары. Если это всё-таки произойдет, помолитесь и умойтесь холодной водой. Те, кто живет за городом возле открытого водоема, могут пойти к ручью и смыть с себя плохую энергетику. Такой ритуал - гарантия, что он не причинит вам вреда.

3 сентября 2021 (пятница, 26 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Рак

Время восхода 00:13 ; Время заката: 18:34; Процент видимости: 15%

Сновидения 26 лунных суток определяют состояние самооценки. Присмотритесь к увиденному: если сон был приятным, значит, вы на правильном пути. А если вам показали образ агрессора - переоцениваете свою значимость. Увидеть себя во сне нищим - наоборот, недооцениваете.

4 сентября 2021 (суббота, 27 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Лев

Время восхода 01:24 ; Время заката: 19:01; Процент видимости: 8%

В субботу 4 сентября сны, зачастую, вещие. Как правило, несут в себе много важной информации о предстоящих или текущих событиях. Попробуйте воспользоваться интуицией, чтобы правильно расшифровать образы.

5 сентября 2021 (воскресенье, 28 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Лев

Время восхода 02:45 ; Время заката: 19:20; Процент видимости: 3%

Также снятся вещие сны. Образы, показанные вам, подскажут, как пережить то, что вскоре произойдет.

6 сентября 2021 (понедельник, 29 лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Дева

Время восхода 04:10 ; Время заката: 19:35; Процент видимости: 1%

Зачастую в этот день снятся энергетически тяжелые сны, о которых вы будете долго помнить. Не переживайте - большинство из них обманчивы и сбываются только у тех, кто родился в этот день.

7 сентября 2021 (вторник, 2 лунный день)

Фаза: Новолуние; Находится в знаке: Дева

Время восхода 05:37 ; Время заката: 19:47; Процент видимости: 0%

На вторые лунные сутки снятся приятные вещи, но малозначимые. Сновидения этого дня, скорее всего, не сбудутся - ни плохие, ни хорошие.

8 сентября 2021 (среда, 3 лунный день)

Читайте такжеНа четыре знака Зодиака в сентябре 2021 прольется "золотой дождь"Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Весы

Время восхода 07:05 ; Время заката: 19:58; Процент видимости: 2%

Сны этого дня пустые и ничего не значат. Единственное исключение - если вам снилась борьба. Одержали победу - к лучшему, проиграли - не страшно, проснувшись, визуализируйте другой сценарий.

9 сентября 2021 (четверг, 4 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Весы

Время восхода 08:33 ; Время заката: 20:09; Процент видимости: 7%

Сновидения укажут на кармических проблемы, многим в этот день снятся родители. Постарайтесь анализировать информацию, полученную во сне, чтобы найти методы решения текущих трудных ситуаций.

10 сентября 2021 (пятница, 5 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Скорпион

Время восхода 10:03 ; Время заката: 20:21; Процент видимости: 14%

Сны пятых лунных суток говорят либо о состоянии здоровья, либо о путешествиях и дорогах, которые вам предстоит пройти. Плохие сны означают наличие какого-либо заболевания, хорошие - стабильное самочувствие и удачный путь.

Лунный календарь снов: 11 сентября 2021 - 20 сентября 2021

11 сентября 2021 (суббота, 6 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Скорпион

Время восхода 11:35 ; Время заката: 20:36; Процент видимости: 23%

Сновидения в этот день сбываются при условии, что вы никому не будете о них рассказывать.

12 сентября 2021 (воскресенье, 6 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Стрелец

Время восхода 13:08 ; Время заката: 20:56; Процент видимости: 33%

Пророческие сновидения, сбываются очень быстро, астрологи также не рекомендуют о них кому-либо говорить.

13 сентября 2021 (понедельник, 7 лунный день)

Фаза: Первая четверть; Находится в знаке: Стрелец

Время восхода 14:38 ; Время заката: 21:26; Процент видимости: 45%

Сновидения в этот день - вещие, сбываются, как правило, почти сразу. Более того, могут указывать на предназначение человека и на будущие события, которые повлияют на жизнь.

14 сентября 2021 (вторник, 8 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Стрелец

Время восхода 15:58 ; Время заката: 22:11; Процент видимости: 56%

Тяжелые, дурные, энергетически "темные" сны. Своеобразная проверка от Высших сил, на что вас можно "купить". Не обольщайтесь и не предавайте себя - сохраняйте самообладание и силу воли.

15 сентября 2021 (среда, 9 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Козерог

Время восхода 17:00 ; Время заката: 23:15; Процент видимости: 67%

Опасный день: дурные сны сбываются в течение месяца, а вот исполнения хороших не ждите. Если приснилось что-то плохое, постарайтесь морально подготовить себя к испытаниям.

16 сентября 2021 (четверг, 10 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Козерог

Время восхода 17:44 ; Время заката: - ; Процент видимости: 77%

Сновидения в этот день не несут никакого сакрального смысла, можете не обращать внимания то, что приснится.

17 сентября 2021 (пятница, 11 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Водолей

Время восхода 18:12 ; Время заката: 00:34 ; Процент видимости: 86%

Сны сегодня - проверка на мудрость и осознанность. Вещие, сбываются быстро, если вы о них не забудете. Не рассказывайте никому о том, что вам приснилось.

18 сентября 2021 (суббота, 12 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Водолей

Время восхода 18:31 ; Время заката: 02:00 ; Процент видимости: 92%

Сновидения несут в себе информацию о текущих проблемах, подсказывают, как их решить. Постарайтесь расшифровать символы, так как сведения будут приходить не напрямую, а в виде образов.

19 сентября 2021 (воскресенье, 13 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Рыбы

Время восхода 18:45 ; Время заката: 03:26 ; Процент видимости: 97%

Зачастую, сны этого дня вещие, если приснилось что-то хорошее. Также помогают определить состояние вашей энергетики на данный момент. Дурной сон 13 лунных суток не несет в себе никакой важной информации.

20 сентября 2021 (понедельник, 14 лунный день)

Фаза: Растущая Луна; Находится в знаке: Рыбы

Время восхода 18:56 ; Время заката: 04:50 ; Процент видимости: 100%

Уникальный день не только потому, что сны, увиденные сегодня, сбываются в течение месяца. Перед тем, как ложиться спать, можно "заказать" сон и получить информацию о другом человеке. Будьте готовы к тому, что информация придет в виде образов и символов.

Лунный календарь снов: 21 сентября 2021 - 30 сентября 2021

21 сентября 2021 (вторник, 15 лунный день)

Фаза: Полная Луна; Находится в знаке: Овен

Время восхода 19:05 ; Время заката: 06:11 ; Процент видимости: 100%

Астрологи рекомендуют в этот день сохранять спокойствие, ни с кем не ссориться и постараться держать эмоциональный баланс. Тогда вам ночью приснится исцеляющий сон, который поможет избавиться от стресса или болезни.

22 сентября 2021 (среда, 16 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Овен

Время восхода 19:14 ; Время заката: 07:30 ; Процент видимости: 98%

Значимые сны, которые обнажают ваше духовное состояние. Если приснился хороший сон, значит, с вами все в порядке. Если плохой - скорее всего, вы закрыты энергетически, попробуйте больше отдыхать или заняться духовными практиками.

23 сентября 2021 (четверг, 17 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Овен

Время восхода 19:23 ; Время заката: 08:47 ; Процент видимости: 94%

Сон в этот день олицетворяет проблемы, решения которых вы найти не можете. Более того, показывает, как можно исправить ситуацию. Если владеете техникой осознанных сновидений, попытайтесь найти выход прямо во сне. Сон может быть вещим и сбудется, если никому о нем не рассказывать.

24 сентября 2021 (пятница, 18 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Телец

Время восхода 19:34 ; Время заката: 10:03 ; Процент видимости: 89%

Сегодня тяжелый день для всего живого на Земле, сны могут быть такими же - пугающими и опустошающими. Не переживайте и не обращайте внимания, они не сбываются.

25 сентября 2021 (суббота, 19 лунный день)

Читайте такжеКитайский гороскоп на сентябрь 2021: чего ждать всем знакамФаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Телец

Время восхода 19:47 ; Время заката: 11:20 ; Процент видимости: 82%

В этот день сны особенные. Перед тем, как ложиться спать, можно задать вопрос и Вселенная вам на него ответит. Более того, можно попробовать присниться другому человеку. Также сегодня активно "работает" программирование снов - задумайте, куда вы хотите отправиться или что сделать. О том, сбудется сон или нет вы поймете по знакам на четвертый день.

26 сентября 2021 (воскресенье, 20 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Близнецы

Время восхода 20:05 ; Время заката: 12:36 ; Процент видимости: 75%

Сны не несут никакой важной информации, но могут сбыться через год, если о них никому не рассказывать.

27 сентября 2021 (понедельник, 21 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Близнецы

Время восхода 20:31 ; Время заката: 13:49 ; Процент видимости: 66%

Вещие сны, сбываются через несколько дней. В себе несут информацию о разрешении жизненных трудностей, помогают понять, как поступить в той или иной ситуации. Во сне 21 лунных суток вы увидите предсказание о будущем.

28 сентября 2021 (вторник, 22 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Близнецы

Время восхода 21:06 ; Время заката: 14:56 ; Процент видимости: 57%

День, когда снятся ложные сны. Всю информацию следует воспринимать наоборот. О правильности сна и вашей трактовке можно судить через три дня.

29 сентября 2021 (среда, 23 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Рак

Время восхода 21:57 ; Время заката: 15:51 ; Процент видимости: 47%

Еще один день, когда сновидения определяют наше внутреннее состояние. Хороший сон - у вас всё в порядке, плохой - есть застой в сексуальной или творческой энергии.

30 сентября 2021 (четверг, 24 лунный день)

Фаза: Убывающая Луна; Находится в знаке: Рак

Время восхода 23:02 ; Время заката: 16:34 ; Процент видимости: 38%

Сегодня многим людям могут сниться кошмары. Если это всё-таки произойдет, помолитесь и умойтесь холодной водой. Те, кто живет за городом возле открытого водоема, могут пойти к ручью и смыть с себя плохую энергетику. Такой ритуал - гарантия, что он не причинит вам вреда.

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Автор: Кристина Кащавцева