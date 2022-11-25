Узнайте, что в этот день вам подготовили звезды.

Астрологи рассказали о том, чего всем знакам Зодиака стоит ждать в субботу, 26 ноября.

Овен

Представители данного знака поедут за покупками, потратят много денег, но порадуют себя тем, о чем давно мечтали. Это станет причиной их хорошего настроения.

Телец

Тельцы смогут хорошенько выспаться и отдохнуть от непростой рабочей недели. Весь день они будут заняты бытовыми делами.

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Близнецы

Близнецам важно уделить внимание своим близким. Возможно, сходить в гости к родственникам или пригласить на свидание свою вторую половинку. Окружающие это точно оценят.

Рак

Ракам невероятно повезет. Они смогут что-то купить по очень низкой цене, или получить что-то очень стоящее в подарок к покупке.

Лев

Львы будут злиться на свою вторую половинку. Причиной может стать невыполненное обещание. Однако к вечеру конфликт себя исчерпает.

Дева

Девам в этот день нужно быть максимально осторожными. У них велики шансы получить травму или серьезно простудиться.

Весы

Весам 26 ноября звезды обещают продуктивный рабочий день и выполнение всех заданий, которые те давно себе запланировали.

Скорпион

Скорпионам очень важно сохранять самообладание и не выходить из себя даже в те моменты, когда их кто-то очень сильно пытается вывести на конфликт.

Стрелец

Стрельцам стоит хорошенько подумать прежде чем принимать какое-то решение. Если они сомневаются, астрологи советуют посоветоваться с тем, кому те действительно доверяют.

Козерог

Козероги должны проявить все свои лучшие организаторские навыки и взять на себя ответственность над каким-то важным делом. Это поможет избежать критических ситуаций на работе.

Водолей

Водолеям следует не спорить со своими родственниками. Их советы на первый взгляд могут быть абсурдными, но очень помогут представителям данного знака Зодиака.

Рыбы

Рыбам важно уделять время своей второй половинке, или она может не на шутку обидеться. Не нужно пытаться свернуть горы. Достаточно делать какие-то приятные мелочи, которые станут причиной хорошего настроения.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых будут крупные неприятности на выходных.

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