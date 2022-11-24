Неприятности будут ходить за ними буквально по пятам.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым на выходных 26 и 27 ноября не будет везти в делах. В эти даты астрологи рекомендуют не начинать проекты, избежать поездок и не планировать на эти дни какие-то важные мероприятия.

Рак

Звезды говорят, что им будет очень тяжело найти общий язык с кем-то. Могут быть ссоры с близкими, которые повлияют на эмоциональное состояние, а также станут причиной слез.

Раки будут испытывать чувство тревоги из-за неприятной ситуации, на которую не могут повлиять.

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Дева

Девам следует отменить все важные планы, если такие есть на 26 и 27 ноября. Они могут в эти дни получить серьезную травму. Речь идет не просто о сильном ушибе, а даже о переломе.

Звезды рекомендуют провести выходные дома, заняться бытовыми делами и постараться не нервничать.

Рыбы

Еще один несчастливый знак ближайших дней - Рыбы. У них может состояться конфликт с кем-то из членов семьи или с друзьями. Звезды говорят, что виноваты будут именно Рыбы - они могут сказать что-то неуместное и обидное, за что потом придется долго извиняться.

Звезды советуют представителям данного знака Зодиака быть более рассудительными и не бросаться необдуманными фразами.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые станут богатыми в 2023.

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