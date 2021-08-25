Для некоторых знаков Зодиака четверг обернется безудержным весельем.

Астрологи составили гороскоп на 26 августа 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не наговорить людям кучу гадостей.

Телец

Вы захотите безудержного веселья. Ищите себе компанию.

Близнецы

Не ставьте себя выше других, чтобы не провоцировать конфликты.

Рак

Вам рекомендуется заняться таким делом, с помощью которого вы сможете совместить приятное с полезным.

Лев

Вы можете завести новые знакомства, которые повлияют на вашу жизнь.

Дева

Вы захотите выяснять отношения практически с каждым человеком из вашего окружения.

Весы

Посвятите день мыслям о путешествиях. Спланируйте какую-нибудь поездку.

Скорпион

Завтра вы окунетесь в сплетни и интриги. Но будьте осторожны, ведь это ни к чему хорошему не приводит.

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Стрелец

Завтра Стрельцу крайне полезно совершить выход в свет.

Козерог

Звезды рекомендуют вам устроить дома настоящий праздник.

Водолей

Завтра вас потянет на приключения. Что ж, вперед.

Рыбы

Праздника вам завтра не миновать.

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Автор: Диана Могилевич