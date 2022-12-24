Узнайте, что звезды прогнозируют на католическое Рождество.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 25 декабря. Так, звезды говорят, что этот день будет довольно насыщенным. Что ждет именно вас - читайте в материале УНИАН.

Овен

Звезды пророчат им отдых, рефлексию, подведение итогов года, домашние дела и семейные споры. Не стоит транслировать негативную энергию.

Телец

Тельцы смогут отправиться в новое приключение. Это может быть как банальная поездка в другой конец города, так и путешествие за границу.

Видео дня

Близнецы

Близнецам суждено провести 25 декабря в хорошей компании. Возможно, к ним домой придут друзья, или они решат навестить кого-то из близких.

Рак

Ракам стоит опасаться провокаций. Их могут пытаться вывести из тебя в этот день, но важно сохранять самообладание и не становиться жертвой манипуляций.

Лев

Львы будут заняты решением рабочих и любовных вопросов одновременно. Так, на работе им придется делать много дел одновременно, составлять отчеты, график, что-то планировать, а в личной жизни нужно будет решить недопонимание со своим партнером.

Дева

Девам следует быть более внимательными. Особенно если это касается подписания важных документов, езды за рулем, перевода средств и так далее.

Весы

Представителям этого знака Зодиака их близкие сообщат какую-то очень радостную новость. Возможно, они захотят приехать в гости или порадуют чем-то другим.

Скорпион

Скорпионам день католического Рождества сулит одни разочарования. Любая работа

Стрелец

Представителям этого знака следует избавить себя от тяжелых размышлений о проблемах. Важно хотя бы в период праздников оставить эти грустные мысли позади.

Козерог

Козероги проведут воскресенье спокойно, расслабленно, без потрясений. Они потратят весь день на бытовые дела и прочие праздничные заботы.

Водолей

Водолеям астрологи пророчат контакт с родственниками. Они могут либо поехать к родным, либо созвониться с ними по видеосвязи.

Рыбы

Рыбам не стоит 25 декабря заключать какие-то сделки, подписывать бумаги или бросаться громкими обещаниями.

Напомним, с понедельника Россия начнет бомбить Украину с новой силой.

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