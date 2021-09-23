Завтра у многих знаков Зодиака будут зашкаливать эмоции.

Астрологи составили гороскоп на 24 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Помните, что жадность - это не всегда "плюс".

Телец

В вас проснется азарт, который поможет добиться поставленных целей.

Близнецы

Будьте осторожны, так как судьба может поставить вас в тупик.

Рак

Попробуйте что-то новое. Например, прыжок с парашютом или сходите на секцию единоборств.

Лев

У вас могут возникнуть проблемы с самоорганизацией и дисциплиной.

Дева

Удача будет на вашей стороне. Не упустите возможности, которые пошлет вам судьба.

Весы

Ваше терпение может лопнуть из-за любой мелочи.

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Скорпион

Логики в ваших поступках будет мало. Поэтому прислушивайтесь к мнению окружающих.

Стрелец

Не делайте катастрофу там, где ее нет. Успокойтесь и посмотрите на ситуацию под разными углами.

Козерог

Включите всю свою харизму и ораторские навыки, чтобы покорить окружающих.

Водолей

Вас могут втянуть в какие-то интриги. Постарайтесь сразу уйти, если заметите какую-то конфликтную ситуацию.

Рыбы

Завтра Рыб способен закружить водоворот общения и эмоций.

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Автор: Диана Могилевич