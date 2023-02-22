Отличный день для добрых дел, выполнения домашних обязанностей и не очень трудоемкой работы.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 23 февраля. Так, Близнецы будут просить помощь у близких людей, а Стрельцам важно закончить все начатые в этот день дела.

Овен

С самого утра окружающие будут пытаться испортить настроение, однако Овнам нужно сделать все, чтобы не дать им нарушить свои личные границы. Тогда день не будет испорчен.

Телец

23 февраля может быть соблазн дерзко поставить кого-то на место или грубо ответить. Звезды призывают не делать этого, поскольку придется долго извиняться.

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Близнецы

Если нужна помощь, о ней стоит не бояться просить у близких людей. Сейчас рядом с Близнецами находятся те, кто открыт к диалогу.

Рак

Не стоит открывать душу малознакомым людям - в таком случае редко когда удается получить желаемую отдачу в виде поддержки. Чаще всего желание закрыться и сбежать от всего мира только увеличивается.

Лев

Львам астрологи обещают очень нервный и волнительный день. Что-то выйдет из-под контроля, кто-то захочет испортить настроение. Близкие люди случайно попадут под горячую руку.

Дева

На душе у Дев бушует весна! Они во всю настроены на перемены, открыты к любви, хотят развития и смены обстановки. Нельзя отказывать себе в реализации этих желаний.

Весы

В этот день потребуется принимать решение. Будет сложный выбор, от которого будет зависеть ближайшее будущее, поэтому нельзя выбирать импульсивно.

Скорпион

Не стоит обижаться на негативные слова в этот день. Важно помнить о том, что каждый человек оценивает жизненные ситуации по-своему и имеет право на свое мнение.

Стрелец

Все дела, которые Стрельцы начинают 23 февраля, нужно в этот же день и заканчивать. Иначе "шлейф" будет тянуться еще очень долго.

Козерог

Стоит внимательно относиться к своим близким людям и не нужно их обижать - они могут обидеться и уйти!

Водолей

Чтобы добиться каких-то карьерных целей, важно приложить максимум усилий. 23 февраля - отличный день для демонстрации своих возможностей.

Рыбы

Стоит избегать конфликтов, особенно с начальством. Эмоциональное состояние будет нестабильным, но к вечеру все пройдет.

Напомним, ведьма-некромант предупредила крупный город Украины о неминуемой опасности.

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