Мария Тихая дала прогноз для Запорожья и области.

Ведьма-некромант Мария Тихая в интервью YouTube-каналу "Прогноз" рассказала о том, что ждет Запорожье и область в ближайшее время. Как рассказала эксперт-эзотерик, в регионе наблюдается высокая активность оккупантов. Российские захватчики активно просматривают позиции ВСУ при помощи разведывательных дронов и могут готовить попытку оккупировать больше территорий.

"Да, обстрелы в Запорожье будут. Во-первых, будут какие-то разведывательные дроны. В этом направлении стягивается техника, потому что выпадает колесница с девяткой пентаклей. Я так понимаю, оккупанты попытаются увидеть детальнее позиции ВСУ", - сказала Тихая.

Ситуация в Энергодаре на АЭС остается сложной. Как говорит Мария, из-за действий захватчиков вполне может случиться экологическая катастрофа. К тому же, на АЭС удерживаются пленные.

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"Там (на АЭС, - ред) могут быть пленные. Падает отшельник с девяткой мечей в раскладе. Мне кажется, что в станции есть какие-то пробоины. Что-то там они такое делают… Такое ощущение, будто там какая-то колба с чем-то, и ее будто бы бахнули. Также выпадает, что там что-то связано с массивным минированием. Они что-то по кругу заминировали. Это очень опасно", - уточнила Мария Тихая.

Ведьма-некромант добавила, что до конца марта 2023 года Энергодар вряд ли освободят от захватчиков. Ситуация там будет напряженной, однако может быть контрнаступление в этом направлении.

Напомним, составлен гороскоп на март 2023 от Анжелы Перл.

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