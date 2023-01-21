Гороскоп на 22 января / Фото - depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 22 января. Узнайте, что звезды пророчат на этот день представителям вашего знака. 

Овен

Представители данного знака Зодиака будут испытывать пустоту, грусть и разочарование. Это может быть связано с тяжелыми моментами в отношениях, с конфликтами или неудачами на работе. 

Телец

Тельцам стоит пересмотреть свое отношение к деньгам. Звезды советуют им меньше тратить на ненужные вещи и безделушки. Особенно велик соблазн купить что-то бесполезное будет 22 января.

Видео дня

Близнецы

В этот день следует сосредоточиться на важных делах. Например, работа. Не следует откладывать выполнение задач и поручений на вечер. 

Рак

Для Раков 22 января - выходной. В этот день нужно хорошенько отдохнуть, расслабиться, выспаться. Не стоит нагружать себя размышлениями о проблемах. 

Лев

Львов ждет романтическое свидание. Это будет во второй половине дня, скорее всего, вечером. Поэтому стоит подготовиться и создать непринужденную атмосферу. 

Дева

Девам 22 января подарит встречи с близкими. Например, они решат посетить своих родственников за городом, или наоборот - пригласят в гости родителей или детей.

Весы

Весам этот день принесет дорогу. Либо они куда-то поедут, либо к ним приедут, либо они будут кого-то встречать. Также будет витать легкая нотка грусти.

Скорпион

Чтобы все успеть, следует заранее спланировать свой день. Самые сложные и неприятные дела лучше выполнить до 11 утра.

Стрелец

В этот день могут произойти положительные изменения в личной жизни. Сначала может показаться, что все плохо, но со временем Стрельцы осознают - все перемены к лучшему.

Козерог

Звезды говорят - поддавайтесь только положительным эмоциям. Будет велик соблазн с кем-то поругаться, но это всего лишь отголоски ретроградного Меркурия.

Водолей

На Водолеев свалится очень много работы, которую лучше не откладывать на другой день. Именно 22 января они будут максимально продуктивными. 

Рыбы

22 января - отличный день для того, чтобы выбросить старые вещи, спланировать следующий месяц, с кем-то договориться о делах. 

Напомним, названы знаки Зодиака, которым повезет с деньгами на будущей неделе 23-29 января.

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