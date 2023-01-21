Узнайте, что в это воскресенье произойдет именно с вами.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 22 января. Узнайте, что звезды пророчат на этот день представителям вашего знака.

Овен

Представители данного знака Зодиака будут испытывать пустоту, грусть и разочарование. Это может быть связано с тяжелыми моментами в отношениях, с конфликтами или неудачами на работе.

Телец

Тельцам стоит пересмотреть свое отношение к деньгам. Звезды советуют им меньше тратить на ненужные вещи и безделушки. Особенно велик соблазн купить что-то бесполезное будет 22 января.

Видео дня

Близнецы

В этот день следует сосредоточиться на важных делах. Например, работа. Не следует откладывать выполнение задач и поручений на вечер.

Рак

Для Раков 22 января - выходной. В этот день нужно хорошенько отдохнуть, расслабиться, выспаться. Не стоит нагружать себя размышлениями о проблемах.

Лев

Львов ждет романтическое свидание. Это будет во второй половине дня, скорее всего, вечером. Поэтому стоит подготовиться и создать непринужденную атмосферу.

Дева

Девам 22 января подарит встречи с близкими. Например, они решат посетить своих родственников за городом, или наоборот - пригласят в гости родителей или детей.

Весы

Весам этот день принесет дорогу. Либо они куда-то поедут, либо к ним приедут, либо они будут кого-то встречать. Также будет витать легкая нотка грусти.

Скорпион

Чтобы все успеть, следует заранее спланировать свой день. Самые сложные и неприятные дела лучше выполнить до 11 утра.

Стрелец

В этот день могут произойти положительные изменения в личной жизни. Сначала может показаться, что все плохо, но со временем Стрельцы осознают - все перемены к лучшему.

Козерог

Звезды говорят - поддавайтесь только положительным эмоциям. Будет велик соблазн с кем-то поругаться, но это всего лишь отголоски ретроградного Меркурия.

Водолей

На Водолеев свалится очень много работы, которую лучше не откладывать на другой день. Именно 22 января они будут максимально продуктивными.

Рыбы

22 января - отличный день для того, чтобы выбросить старые вещи, спланировать следующий месяц, с кем-то договориться о делах.

Напомним, названы знаки Зодиака, которым повезет с деньгами на будущей неделе 23-29 января.

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