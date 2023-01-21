Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в конце января будет везти во всех начинаниях. Эксперты говорят, что в списке счастливчиков Близнецы, Раки и Козероги.
Близнецы
В последнюю неделю января у них появится вдохновение на новые свершения. Особенно это касается тех, кто работает в творческом направлении. Им будет хотеться что-то делать руками, а поток новых идей будет практически невозможно остановить.
В этот период им могут предложить интересные и финансово выгодное дело, от которого не стоит отказываться.
Рак
Ракам повезет, потому что они могут встретить людей, которых давно не видели. Это будет внеплановая встреча. Например, они могут столкнуться с ними где-то на улице или в магазине.
Также Раки будут получать много внимания со стороны семьи, что не может не радовать. Неделя будет хорошей для начала обучения - везде будет сопутствовать удача и везение.
Козерог
Козерогам повезет, если они решать подать свою кандидатуру на какую-то должность. Даже несмотря на то, что резюме других кандидатов будут лучше, доля случая поможет именно Козерогам.
Также их ждет незначительный финансовый приход - они могут найти старые запасы денег или им придут доходы от прежних инвестиций.
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