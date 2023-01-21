Астрологи перечислили счастливчиков последней недели января.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в конце января будет везти во всех начинаниях. Эксперты говорят, что в списке счастливчиков Близнецы, Раки и Козероги.

Близнецы

В последнюю неделю января у них появится вдохновение на новые свершения. Особенно это касается тех, кто работает в творческом направлении. Им будет хотеться что-то делать руками, а поток новых идей будет практически невозможно остановить.

В этот период им могут предложить интересные и финансово выгодное дело, от которого не стоит отказываться.

Видео дня

Рак

Ракам повезет, потому что они могут встретить людей, которых давно не видели. Это будет внеплановая встреча. Например, они могут столкнуться с ними где-то на улице или в магазине.

Также Раки будут получать много внимания со стороны семьи, что не может не радовать. Неделя будет хорошей для начала обучения - везде будет сопутствовать удача и везение.

Козерог

Козерогам повезет, если они решать подать свою кандидатуру на какую-то должность. Даже несмотря на то, что резюме других кандидатов будут лучше, доля случая поможет именно Козерогам.

Также их ждет незначительный финансовый приход - они могут найти старые запасы денег или им придут доходы от прежних инвестиций.

Напомним, составлен гороскоп на февраль 2023 от Анжелы Перл.

Вас также могут заинтересовать новости: