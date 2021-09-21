Астрологи рекомендуют не бояться своих фантазий.

Астрологи составили гороскоп на 22 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Принятие важных решений стоит отложить до лучших времен.

Телец

Не поддавайтесь на уговоры окружающих и не делайте за других их работу.

Близнецы

Завтра судьба то и будет делать, как подкидывать вам разные соблазны.

Рак

Проявите свой профессионализм по полной.

Лев

Вы наконец-то сможете обрести гармонию как с собой, так и с внешним миром.

Дева

Будьте осторожны, ведь вас может подстерегать опасность.

Весы

Завтра вам стоит больше времени уделить своим любимым.

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Скорпион

Если вы возьметесь за новый проект, то рискуете провалить его с треском.

Стрелец

Благодаря своим ораторским навыкам вы сможете получить благосклонность окружающих.

Козерог

Весь день вас будут посещать гениальные идеи, которые стоит воплотить в реальность.

Водолей

Ваше настроение будет меняться каждые пять минут. Не бойтесь проявлять свои эмоции.

Рыбы

Будьте внимательными в финансовых вопросах.

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Автор: Диана Могилевич