Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на понедельник, 22 мая. Овны будут наполнены и получат множество инструментов для самовыражения, а Тельцы будут спокойны и неторопливы. Подробнее читайте в материале.
Овен
Понедельник будет полон возможностей для самовыражения. Вам придется проявить свою энергию и решительность, чтобы достичь желаемых результатов. Будьте активными и не бойтесь брать инициативу.
Телец
Понедельник будет спокойным и приятным для вас. Постарайтесь насладиться моментом и посвятить время своим увлечениям. Будьте открыты новым возможностям и наслаждайтесь простыми радостями жизни.
Близнецы
22 мая вы будете чувствовать себя энергичными и общительными. Возможно, вам предстоит важная коммуникация или обмен идеями. Будьте гибкими и открытыми новым информационным потокам.
Рак
В начале недели вы можете почувствовать себя эмоционально чувствительными. Постарайтесь обратить внимание на свои эмоции и уделить время самому себе. Берегите свою энергию и окружайте себя поддержкой близких людей.
Лев
22 мая вы будете ощущать себя вдохновленными и уверенными. Возможно, вам предстоит выделиться и продемонстрировать свои таланты. Не бойтесь выйти за пределы своей зоны комфорта.
Дева
Вы можете почувствовать потребность в порядке и организации. Постарайтесь установить ясные цели и систематически приступить к их достижению. Будьте внимательны к деталям.
Весы
Будьте отзывчивы, особенно, если о помощи просят близкие люди. Не отвергайте их и не оставляйте наедине со своими трудностями.
Скорпион
Скорпионам следует быть честными. Не стоит обманывать или пытаться "задавить" кого-то своим авторитетом, влиятельностью и всезнанеием.
Стрелец
Стрельцам следует быть уверенными в своих силах. В понедельник может сложиться впечатление, что все идет против вас, но это всего лишь временные трудности, которые быстро закончатся.
Козерог
Судьба подарит Козерогам приятные знакомства и коммуникации с интересными людьми. Представители этого знака Зодиака будут вдохновлены и мотивированы.
Водолей
Водолеям начало недели принесет активности, много работы, переговоры и споры. Не стоит воспринимать на свой счет негатив, услышанный в этот день.
Рыбы
Рыбам 22 мая подарит возможность принять решение, которое в корне изменит их жизнь на ближайшее время. Не стоит сопротивляться этим переменам.
Напомним, только этим знакам Зодиака карты таро пророчат успех в конце мая.