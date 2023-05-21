Узнайте, что начало недели подарит именно вам.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на понедельник, 22 мая. Овны будут наполнены и получат множество инструментов для самовыражения, а Тельцы будут спокойны и неторопливы. Подробнее читайте в материале.

Овен

Понедельник будет полон возможностей для самовыражения. Вам придется проявить свою энергию и решительность, чтобы достичь желаемых результатов. Будьте активными и не бойтесь брать инициативу.

Телец

Понедельник будет спокойным и приятным для вас. Постарайтесь насладиться моментом и посвятить время своим увлечениям. Будьте открыты новым возможностям и наслаждайтесь простыми радостями жизни.

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Близнецы

22 мая вы будете чувствовать себя энергичными и общительными. Возможно, вам предстоит важная коммуникация или обмен идеями. Будьте гибкими и открытыми новым информационным потокам.

Рак

В начале недели вы можете почувствовать себя эмоционально чувствительными. Постарайтесь обратить внимание на свои эмоции и уделить время самому себе. Берегите свою энергию и окружайте себя поддержкой близких людей.

Лев

22 мая вы будете ощущать себя вдохновленными и уверенными. Возможно, вам предстоит выделиться и продемонстрировать свои таланты. Не бойтесь выйти за пределы своей зоны комфорта.

Дева

Вы можете почувствовать потребность в порядке и организации. Постарайтесь установить ясные цели и систематически приступить к их достижению. Будьте внимательны к деталям.

Весы

Будьте отзывчивы, особенно, если о помощи просят близкие люди. Не отвергайте их и не оставляйте наедине со своими трудностями.

Скорпион

Скорпионам следует быть честными. Не стоит обманывать или пытаться "задавить" кого-то своим авторитетом, влиятельностью и всезнанеием.

Стрелец

Стрельцам следует быть уверенными в своих силах. В понедельник может сложиться впечатление, что все идет против вас, но это всего лишь временные трудности, которые быстро закончатся.

Козерог

Судьба подарит Козерогам приятные знакомства и коммуникации с интересными людьми. Представители этого знака Зодиака будут вдохновлены и мотивированы.

Водолей

Водолеям начало недели принесет активности, много работы, переговоры и споры. Не стоит воспринимать на свой счет негатив, услышанный в этот день.

Рыбы

Рыбам 22 мая подарит возможность принять решение, которое в корне изменит их жизнь на ближайшее время. Не стоит сопротивляться этим переменам.

Напомним, только этим знакам Зодиака карты таро пророчат успех в конце мая.

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