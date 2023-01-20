Астрологи предупредили об опасности некоторые знаки Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 21 января 2023 года. Они утверждают, что Близнецы будут заниматься домашними делами, Дев может кто-то оскорбить, а Рыбы будут лечиться.

Овен

Представителям данного знака Зодиака придется с головой уйти в решение текущих вопросов. Это могут быть как рабочие задачи, так и бытовые дела.

Телец

Представителей данного знака Зодиака захватят эмоции. Они либо будут очень чего-то ждать, либо их что-то сильно расстроит. День будет тяжелым, потому что у Тельцов будут скачки настроения.

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Близнецы

Им звезды пророчат на субботу домашние дела. Это может быть уборка, готовка, подготовка к поездке или к приему гостей. Как говорят, в небо некогда будет посмотреть.

Рак

Им в этот день не стоит начинать ничего нового, браться за новые проекты или проявлять инициативу. Лучше провести 21 января за творческими делами, которые приведут мысли в порядок: рисование, изготовление поделок своими руками, вязание, шитье.

Лев

В этот день не стоит давать советы, поскольку они могут быть не очень удачными, а люди потом будут обижаться. Также в этот день Львы будут испытывать раздражительность, но не стоит позволять этому чувству взять верх.

Дева

Девы могут нарваться на оскорбление, или их может кто-то оскорбить. Звезды советуют представителям данного знака контролировать свои эмоции, чтобы потом не пришлось извиняться.

Весы

Весам лучше провести время дома с семьей. В субботу будет не так много рабочих дел, поэтому лучше расслабиться и никуда не торопиться.

Скорпион

Неосторожные высказывания Скорпионов могут быть причиной серьезных конфликтов и даже скандалов. Не стоит пытаться задеть или "уколоть" своих близких, так как можно получить достойную "ответку".

Стрелец

Не стоит ничего ожидать от этого дня, поскольку есть риск получить только огромное разочарование. 21 января будет обычным спокойным днем без особых изменений.

Козерог

Этот день будет загруженным и очень непростым. Но главное - это действовать по четкому плану. Лучшим решением будет заранее составить себе график, чтобы ничего не забыть и никуда не опоздать.

Водолей

Окружающие будут пытаться эксплуатировать Водолеев, но им не стоит поддаваться. Лучше всего будет провести день в кругу семьи и близких друзей.

Рыбы

Рыбам 21 января придется решать проблемы со здоровьем. Это может быть запись к врачу, сдача анализов, поход на диагностику или даже операция.

Напомним, названы три самых начитанных знака Зодиака.

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