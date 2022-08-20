Узнайте, что приготовили звезды вам в этот день.

Астрологи рассказали, что ждет представителей разных знаков Зодиака в воскресенье, 21 августа. Подробности читайте в материале УНИАН.

Овен

В этот день вам захочется побыть в одиночестве, расслабиться, обдумать свою жизнь. 21 августа - идеальное для этого время. Так что если вы уже запланировали посиделки с друзьями, но пропало желание туда идти, смело отменяйте. Рассуждения в одиночестве помогут найти ответы на многие вопросы.

Телец

Воспользуйтесь шансом, который вам предлагает жизнь. Возможно, в этот день вы получите какое-то выгодное, но очень неожиданное и смелое предложение. Не спешите от него отказываться.

Близнецы

В этот день вы можете встретить людей из прошлого, которые положительно отразятся на вашем будущем. Главное - не повторяйте ошибок, которые совершали ранее.

Рак

21 августа у Раков будет ситуация, когда принимать решение нужно незамедлительно. Доверьтесь своей интуиции и никого не слушайте.

Лев

В этот день у вас будет настроение отдыха, рефлексии и полнейшего расслабления.

Возможно, вы побываете где-то за городом, на природе, поедете на курорт с друзьями или второй половинкой.

Дева

Для вас этот день будет очень сложным, главное - сохраняйте спокойствие и трезвый рассудок.

Весы

Высокая опасность всевозможных ДТП на дорогах. Будьте внимательны и осторожны не только в транспорте, но и в роли пешехода.

Скорпион

Просыпаться в этот день стоит с улыбкой. Одаривайте хорошим настроением своих близких. Для вас этот день - удачный, чтобы провести его с семьей. Не упустите возможность.

Стрелец

Берегите силы. В этот день вы можете столкнуться с обстоятельствами, которые будут сильнее вас.

Их нужно будет принять. Помните - нерешаемых проблем не существует.

Козерог

Вы - любимчик жизни. Ваш оптимизм незаменим во многих ситуациях, но постарайтесь 21 августа смотреть на события трезво и объективно.

Водолей

Отличный день для покупок. Поспешите в магазин, "ваши" вещи точно вас найдут.

Рыбы

Долгое время вас преследовали проблемы в работе и личной жизни. Постарайтесь хотя бы на день от них отдалиться и не думать. Наполнитесь энергией природы.

Напомним, таролог назвала два знака Зодиака, у которых в августе будут проблемы со здоровьем.

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