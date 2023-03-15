Узнайте, каким будет для вас четверг.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 16 марта. Близнецы в этот день могут узнать неприятную новость об их работе, Раки будут увлечены домашними делами, а Рыбы простят обиды.

Овен

Овнам нужно время, чтобы отдохнуть. Если не сделать паузу в постоянной работе, можно получить серьезные проблемы со здоровьем.

Телец

Тельцы будут счастливы, потому что сбудется их маленькая мечта. Например, они давно мечтали посетить какое-то особое заведение и в этот день они наконец туда попадут.

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Близнецы

Близнецов ждет неприятная новость, связанная с их профессиональной деятельностью. Может, у них сорвется важная сделка или они понесут убытки.

Рак

Раки будут заняты домашними делами: готовка, уборка, время с семьей. Несмотря на то, что такая рутина некоторым не нравится, Раки от домашних дел в восторге.

Дева

Дев пригласят на неофициальную встречу. Звезды советуют хорошенько к ней подготовится, чтобы выглядеть великолепно.

Весы

Весов ждет звездный час. Им придется выступать перед публикой, записывать свой вебинар или делиться знаниями перед широкой аудиторией в режиме оффлайн.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут познакомиться с людьми, которые перевернут их привычную жизнь с ног на голову.

Стрелец

Стрельцам не нужно принимать поспешных решений. Если в этот день на них будут давить со стороны, не стоит поддаваться - нужно здраво и трезво рассуждать.

Козерог

Козерогам придется переживать по поводу денег. Например, они по ошибке переведут средства на чужую карту или потеряют какую-то ценную вещь.

Водолей

Огонь Водолеев сегодня сложно будет потушить. Они будут активны во всех делах.

Рыбы

Рыбам следует забыть о старых обидах и наладить общение с людьми, с которыми в последнее время был конфликт. Сейчас не самое легкое время, но не стоит его еще больше усложнять слишком жесткими принципами и гордыней.

Напомним, у этих знаков Зодиака совсем скоро начнут сбываться мечты.

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