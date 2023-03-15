Они находятся за шаг от той жизни, которую всегда для себя хотели.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, у которых скоро начнут сбываться мечты. Так, весной 2023 года Тельцы и Стрельцы будут очень счастливы. Почему и чего им стоит ждать - читайте в материале.

Телец

Тельцы - очень творческие личности, поэтому все их желания и мечты практически всегда связаны с развитием, новыми возможностями, путешествиями, открытиями, знакомствами с интересными людьми. Так будет и этой весной, говорят астрологи.

Если Тельцы давно хотели посетить какую-то страну или город, то этой весной это наконец случится. Также если представители данного знака хотели перейти на новую работу или получить повышение, то положение планет говорит о том, что это произойдет.

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Стрелец

Весна 2023 года принесет реализацию мечт и Стрельцам. Однако в отличие от Тельцов, у Стрельцов будут сбываться их материальные пожелания. Например, те, кто давно выплачивает кредит или ипотеку, смогут закрыть долг. Или наоборот - некоторые Стрельцы решатся взять кредит в банке на приобретение автомобиля, недвижимости, или на инвестирование во что-то.

Те Стрельцы, которые давно хотели завести ребенка, наконец увидят две заветные полоски на своем тесте на беременность.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые будут очень счастливы в апреле.

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