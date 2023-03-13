Узнайте, что вас ждет в этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на вторник, 14 марта. У Козерогов заболеет кто-то из близких, а Скорпионов пригласят на романтическое свидание. Узнайте, каким будет этот день конкретно для вас.

Овен

Овны будут вовлечены в работу, решение каких-то профессиональных вопросов и рутину. У них совершенно не будет времени на себя и на семью, но близкие будут требовать внимания.

Телец

Тельцы в этот день будут чувствовать себя не очень: слабость, простуда или обычная головная боль выбьют из колеи и работать будет просто невозможно.

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Близнецы

Близнецам 14 марта подарит радостные эмоции, поскольку они смогут провести время в кругу своих родственников и близких сердцу людей.

Рак

Раки 14 марта будут ощущать тоску. Она может быть связана с тем, что родные люди находятся далеко. Или, например, Раки покинули свой дом, а сейчас вспоминают его и хотят вернуться.

Лев

Львам день принесет приятные мелочи, прогулку под едва теплым весенним солнцем и спокойствие. День будет приятным и неторопливым.

Дева

Девам придется хорошенько поработать, чтобы добиться результатов. Возможно, в этот день придется сдавать какой-то отчет или рассказывать о проделанной работе.

Весы

Весы - еще один знак, представителям которого вторник подарит кучу дел, которые нужно будет сделать здесь и сейчас. Но у Весов все получится!

Скорпион

Скорпионов ждет романтическое свидание-сюрприз. Их захотят приятно удивить, создав непринужденную обстановку.

Стрелец

Стрельцы полны решительности, и это очень им поможет 14 марта - придется брать на себя ответственность, подписывать какие-то важные бумаги, вести переговоры.

Козерог

Козероги будут переживать за близких людей. Например, кто-то из их родственников может заболеть, и придется уделять больше внимания и заботы, бросив свои рабочие дела.

Водолей

Водолеи могут отправиться в деловую поездку. Звезды советуют заранее выходить из дома, чтобы никуда не опоздать.

Рыбы

Рыбы будут решать проблемы, связанные со здоровьем. Возможно, их ждет какой-то анализ, диагностика или даже операция.

Напомним, астролог назвала месяц, когда Украина начнет возвращать свои территории.

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