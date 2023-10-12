Астрологи составили гороскоп на пятницу, 13 октября 2023 года. Что в этот день ждет все знаки Зодиака - читайте далее.
Овен
Счастливым ли будет завтрашний день - зависит только от вас и вашего настроя. Если вы во всем будете искать минусы, то можете даже впасть в депрессию.
Телец
Вам стоит пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь и отношения с людьми. Освободитесь от обид прошлого, тогда вам самим станет легче жить.
Близнецы
Близнецам стоит как можно больше общаться с людьми и не стесняться новых знакомств. Вы можете встретить покровителя, который поможет вам решить все проблемы.
Рак
Весь день Раки будут находиться в тревожном состоянии. На самом деле ничего опасного происходить не будет, так будет работать только ваша мнительность.
Лев
Порой ваша фантазия творить такие чудеса, что вряд ли что-то может переплюнуть ваши гениальные идеи. Однако иногда в них есть рациональное зерно. Подумайте об этом.
Дева
На первый план у вас выйдет карьера. От вас потребуется максимальная сосредоточенность, потому что допускать ошибок в этот день категорически нельзя.
Весы
Пятницу Весам лучше посвятить семье и друзьям. Пригласите своих родных поиграть в боулинг или сходите вместе в центр других развлечений. Проведите весело время.
Скорпион
Обратите внимание на свое питание. Жирная и острая пища могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Избегайте и сладкого.
Стрелец
Стрельцы могут отправиться в мини-путешествие или запланировать какую-то грандиозную поездку. Вечер проведите с любимым человеком в приятной атмосфере.
Козерог
Сегодня вы будете ощущать сильную духовную связь и интуицию. Попробуйте уделить время размышлениям и медитации. Вы можете найти ответы на важные вопросы внутри себя.
Водолей
В вашей жизни произойдут неожиданные события, которые перевернут ее с ног на голову. С чем они будут связаны - неизвестно, однако астрологи говорят, что вам хуже от этого не будет.
Рыбы
Вас ждет судьбоносная встреча. Именно завтра вы можете встретить человека, с которым свяжете свою жизнь. Смотрите по сторонам.