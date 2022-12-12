Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на вторник.

Астрологи говорят, что вторник для некоторых знаков Зодиака будет напряженным и нервным. Что именно на 13 декабря прогнозируют звёзды - читайте в нашем материале.

Овен

Овны будут решать проблемы со здоровьем. Звёзды уточняют, что посещать медицинские учреждения им придется не из-за своего недуга, а из-за болезни кого-то из близких.

Телец

Тельцам стоит позаботиться и создать финансовую подушку на ближайшее время, поскольку могут быть серьезные проблемы с финансами.

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Близнецы

У Близнецов 13 декабря могут быть скандалы с близкими на почве недопонимания. Звёзды советуют избежать громких высказываний, чтобы потом не пришлось извиняться.

Рак

Раки могут испытать серьезный стресс или переживания на фоне семейных проблем.

Лев

Львам следует быть более внимательными, чтобы в будущем не допускать ошибок. Как показывает практика, эти ошибки серьезно влияют на их репутацию.

Дева

Девам следует готовиться к потоку внимания в их адрес. Им могут сделать сюрприз, позвать на свидание или подарить какую-то милую вещь.

Весы

Весам стоит выходить заранее, чтобы никуда не опоздать. Велик риск, что 13 декабря их будут преследовать неудачи.

Скорпион

Скорпионам в этот день нужно запастись терпением, поскольку все будут пытаться вывести их из себя.

Стрелец

Стрельцам звезды пророчат успех в любом начинании 13 декабря. Однако стоит проявить настойчивость и трудолюбие.

Козерог

Козерогам следует присмотреться к окружению, так как кто-то из близких может быть настоящим предателем.

Водолей

Водолеям звезды на 13 декабря пророчат расслабленный день без конфликтов, проблем и курьезов.

Рыбы

Рыбам придется делать какой-то выбор. Любой вариант будет болезненным, поэтому это порядком потреплет нервы.

Напомним, проблемы этих знаков Зодиака на этой неделе решатся сами собой.

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